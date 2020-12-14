НароТ должен раз и навсегда получить прививку от популизма и корррупции.
Чтобы 50 лет помнили, как избрали зелёное недоразумение презЕдентом, а он проепал начало войны, подарил русским самую большую в Европе атомную станцию, поднял коррупцию до уровня януковича, а затем заморозил столицу!
Недоразумение мыслит на второй термин, чтобы добить вдребезги, до петлюровского вагончика, остатки того государства, которое оно получило на руки в нещасном мае 2019.
Как можно было голосовать за шестерку коломойского, за полуобразованного актера, который не в состоянии грамотно сложить 7 слов в одно предложение?