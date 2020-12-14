Народ хотел, как лучше, но вышло как всегда.
За окном уже 0 в тени.
Осталось хоп-хоп и «Майже весна» (с)
Прорвемся, было бы здоровье.
Тяжко? Да.
А кому сейчас легко?
Думайте за ребят в окопах, помогает.
Додано: Сер 21 січ, 2026 14:55
Додано: Сер 21 січ, 2026 15:02
потому что это было в начале января когда все уе...хали в буковель, мальдивы и португалию
сейчас у детей каникули, все опять поехали кататься на лыжах.
Додано: Сер 21 січ, 2026 15:06
Треба зараз допомагати військам по максимуму.
Ляже фронт тоді все не буде мати абсолютно ніякої ваги.
Закінчиться війна, тоді почнем всіх мішати з нечистотами, є за що.
Зараз війна і фронт.
Але бачу зо якщо не будемо думаючи голосувати то нерухомість не буде вартувати нічого на цій території. Навіть дощок щоб забити вікна.
Додано: Сер 21 січ, 2026 15:42
повійло духом соціального дарвінізму
повійло духом соціального дарвінізму дніпровського Володаря
Додано: Сер 21 січ, 2026 15:59
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Так, а что с недвигой?) Когда начнёт дешеветь? Ванговали, ванговали, но что-то не видно скидки -50%
Додано: Сер 21 січ, 2026 16:03
скидки
Додано: Сер 21 січ, 2026 16:04
