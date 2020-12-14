|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 21 січ, 2026 16:55
flyman написав: Andrey2512 написав:
Так, а что с недвигой?) Когда начнёт дешеветь? Ванговали, ванговали, но что-то не видно скидки -50%
ще від шоку не відійшли, а ти "скидки"
Рынок очень тягучий и уповают на весну,кстати не зря.
На следующий год накупят себе домов и дач, но вряд ли по дешману отдавать будут.
Ну а нам при таких раскладах оно и со скидками не надо-смотрю я на этот пипец и понимаю, что если ты достал деньги в Украине-ты уже проиграл.
Все,что вчера казалось стабильным- сегодня накрылось медным тазом.
В Украине есть смысл только покупать продукты, шмотки, на женщин можно немного тратить-то есть все то,что употребляется здесь и сейчас.
К сожалению.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1178
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 21 січ, 2026 17:01
Господар Вельзевула написав:
уповают на весну,кстати не зря.
Прийде весна - пора саджати? )))
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 1108
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 21 січ, 2026 17:05
У меня в понедельник сделка по е оселя. Последний грейт уходит.
Что делать, покупать не покупать?
Скидок особо и нет
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5941
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Сер 21 січ, 2026 17:09
Бетон написав:
У меня в понедельник сделка по е оселя. Последний грейт уходит.
Что делать, покупать не покупать?
Скидок особо и нет
Какой последний?
У тебя же один был!
Бетон!Не в обиду, ну ты прям сказки рассказываешь.
Можно фото долбо*ба,который сейчас что-то покупает ?
Я так понимаю, его списали по слабоумию? А дееспособности хоть не лишили,ты проверь, а то сделку аннулируют.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1178
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 21 січ, 2026 17:21
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
У меня в понедельник сделка по е оселя. Последний грейт уходит.
Что делать, покупать не покупать?
Скидок особо и нет
Какой последний?
У тебя же один был!
Бетон!Не в обиду, ну ты прям сказки рассказываешь.
Можно фото долбо*ба,который сейчас что-то покупает ?
Я так понимаю, его списали по слабоумию? А дееспособности хоть не лишили,ты проверь, а то сделку аннулируют.
У меня две квартиры в грейт было.
Е оселя происходит не сразу.
Ждать нужно. Мой покупатель с 10 декабря 7ой в очереди в ощад.
Что тебя удивляет?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5941
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 490 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Сер 21 січ, 2026 17:21
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
У меня в понедельник сделка по е оселя. Последний грейт уходит.
Что делать, покупать не покупать?
Скидок особо и нет
Какой последний?
У тебя же один был!
Бетон!Не в обиду, ну ты прям сказки рассказываешь.
Можно фото долбо*ба,который сейчас что-то покупает ?
Я так понимаю, его списали по слабоумию? А дееспособности хоть не лишили,ты проверь, а то сделку аннулируют.
казки то якраз ви, обвалісти, постійно один одному розповідаєте, страшні казки що все ось-ось обвалиться, але вони ще жодного разу не збулися
а поки ви їх розповідаєте і вхолосту ганяєте повітря люди заробляють і ржуть з вас, сумних песимістичних бідось-теоретиків
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12128
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2768 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 21 січ, 2026 17:28
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31291
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2534 раз.
- Подякували: 3515 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25355
|17468427
|
|
|1380
|6866331
|
|
|3
|88078
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|