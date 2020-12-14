RSS
  #<1 ... 12693126941269512696
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 19:40

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Так. Але сьогодні відправив чергові гроші на додаткове обладнання для будинку - бо вже і мій будинок сидить без світла, води та тепла.


бгг
ще один

Ага, розслабились. В нас же надпотужний генератор ще з 2022 - простояв 3 роки майже без роботи. А з листопаду 2025 - майже не вимикається. Але заживити від нього загально будинкові системи руки так і не дійшли, бо свого часу на цей генератор тільки невелика частина квартир скинулась. Зараз всі готові, але трохи опіздали.
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 20:32

  Frant написав:
  Freza написав:А чего не скористуються?

Немає сенсу щось купляти.

Как будто ты собирался)
Повідомлення Додано: Сер 21 січ, 2026 21:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зображення

и не торгуются особо
Однухи 85к
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 09:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кто знает, что не так с 7 кварталом возле варшавского?
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 10:23

21 січня 2026.
У Печерському районі зливають воду з опалюваної системи у всіх будинках, зв'язку з тим, що ТЕЦ5, зовсім зупинили. А це п'ять районів Києва, яким вона постачає тепло- Печерський, Голосіївський, Солом'янський, Дарницький.
Таку команду отримали в ЖЕД "Печерська Брама".

З пейсбуку.
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 10:34

  Хомякоид написав:21 січня 2026.
У Печерському районі зливають воду з опалюваної системи у всіх будинках, зв'язку з тим, що ТЕЦ5, зовсім зупинили. А це п'ять районів Києва, яким вона постачає тепло- Печерський, Голосіївський, Солом'янський, Дарницький.
Таку команду отримали в ЖЕД "Печерська Брама".

З пейсбуку.

Брехня
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 11:00

  Бетон написав:
  Хомякоид написав:21 січня 2026.
У Печерському районі зливають воду з опалюваної системи у всіх будинках, зв'язку з тим, що ТЕЦ5, зовсім зупинили. А це п'ять районів Києва, яким вона постачає тепло- Печерський, Голосіївський, Солом'янський, Дарницький.
Таку команду отримали в ЖЕД "Печерська Брама".

З пейсбуку.

Брехня


Воду из системы отопления - периодически сливают в связи с морозами и на время ремонтов (лучше слить, чем потом восстанавливать полопавшиеся). Знаю на правом берегу - дважды сливали (булькало в батареях) и второй раз этой ночью - опять залили...
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 11:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  Хомякоид написав:21 січня 2026.
У Печерському районі зливають воду з опалюваної системи у всіх будинках, зв'язку з тим, що ТЕЦ5, зовсім зупинили. А це п'ять районів Києва, яким вона постачає тепло- Печерський, Голосіївський, Солом'янський, Дарницький.
Таку команду отримали в ЖЕД "Печерська Брама".

З пейсбуку.

Брехня
та ні, на жаль не брехня

але знову ж таки - яким чином це стосується вінницького говнаря я хз
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Миша-клиент написав:
  Бетон написав:
  Хомякоид написав:21 січня 2026.
У Печерському районі зливають воду з опалюваної системи у всіх будинках, зв'язку з тим, що ТЕЦ5, зовсім зупинили. А це п'ять районів Києва, яким вона постачає тепло- Печерський, Голосіївський, Солом'янський, Дарницький.
Таку команду отримали в ЖЕД "Печерська Брама".

З пейсбуку.

Брехня


Воду из системы отопления - периодически сливают в связи с морозами и на время ремонтов (лучше слить, чем потом восстанавливать полопавшиеся). Знаю на правом берегу - дважды сливали (булькало в батареях) и второй раз этой ночью - опять залили...
ми воду ще вчора злили, вже вдруге після 9го, писав тут вже про це

а вчора ввечері зʼявився оцей допис
Зображення
