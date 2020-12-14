|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:16
Frant написав:
Готуйтесь до ціни 12-15 грн/кВт
1гкал будет около 20т грн
и шо?
альтернатива только дом с батареями, инвертором, солнечными батаерями, вертяком и генератором
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:29
Олежан написав:
ще 3 дні протриматися і потім вже + температура
і що?) Тепліше стане, але світла не буде
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:02
Andrey2512 написав: Олежан написав:
ще 3 дні протриматися і потім вже + температура
і що?) Тепліше стане, але світла не буде
станет. день станет длиннее
Додано: Чет 22 січ, 2026 14:34
Frant написав:
Цю зиму - муТрий український нароТ запам'ятає надовго. На 50 років. Зима імені зеленськного і його міністерок-торговок на енергетичних посадах.
Ну не знаю... На пару днів опалення вимкнули? Я розумію, що є процент без опалення зараз взагалі, але все ж.
Замерзлих в квартирі на дивані немає, з міста ніхто не їде. Магазини працюють... Що тут запам'ятовувати?
Можна сміливо йти на президенські вибори й голосувати за Притулу умовного )))
Додано: Чет 22 січ, 2026 14:44
Вже запустили ТЕЦ-5, почала давати тепло. Ще не така температура як потрібно за нормами, але гріє
Додано: Чет 22 січ, 2026 15:03
foxluck написав:
Вже запустили ТЕЦ-5, почала давати тепло. Ще не така температура як потрібно за нормами, але гріє
на печерске нет воды 2ке сутки. минимальное давление. насосы не запускаются
Додано: Чет 22 січ, 2026 19:31
Andrey2512 написав: Frant написав:
Цю зиму - муТрий український нароТ запам'ятає надовго. На 50 років. Зима імені зеленськного і його міністерок-торговок на енергетичних посадах.
Ну не знаю... На пару днів опалення вимкнули? Я розумію, що є процент без опалення зараз взагалі, але все ж.
Замерзлих в квартирі на дивані немає, з міста ніхто не їде. Магазини працюють... Що тут запам'ятовувати?
)))
Я впевненмй, що ви живете не в Києві!
Точніше, ви живете десь в Кончі Заспі, Козині, в Петрушках у власному маєтку.
Додано: Чет 22 січ, 2026 19:33
Frant написав:
Я впевненмй, що ви живете не в Києві!
пане дОцент, ти сам де живеш ?
