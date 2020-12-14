|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:29
Олежан написав:
ще 3 дні протриматися і потім вже + температура
і що?) Тепліше стане, але світла не буде
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 1115
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:02
Andrey2512 написав: Олежан написав:
ще 3 дні протриматися і потім вже + температура
і що?) Тепліше стане, але світла не буде
станет. день станет длиннее
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1459
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 22 січ, 2026 14:34
Frant написав:
Цю зиму - муТрий український нароТ запам'ятає надовго. На 50 років. Зима імені зеленськного і його міністерок-торговок на енергетичних посадах.
Ну не знаю... На пару днів опалення вимкнули? Я розумію, що є процент без опалення зараз взагалі, але все ж.
Замерзлих в квартирі на дивані немає, з міста ніхто не їде. Магазини працюють... Що тут запам'ятовувати?
Можна сміливо йти на президенські вибори й голосувати за Притулу умовного )))
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 1115
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 22 січ, 2026 14:44
Вже запустили ТЕЦ-5, почала давати тепло. Ще не така температура як потрібно за нормами, але гріє
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 578
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1785 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Чет 22 січ, 2026 15:03
foxluck написав:
Вже запустили ТЕЦ-5, почала давати тепло. Ще не така температура як потрібно за нормами, але гріє
на печерске нет воды 2ке сутки. минимальное давление. насосы не запускаются
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1459
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 22 січ, 2026 19:33
Frant написав:
Я впевненмй, що ви живете не в Києві!
пане дОцент, ти сам де живеш ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13191
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Чет 22 січ, 2026 21:33
Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5944
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Чет 22 січ, 2026 22:02
Бетон написав:Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
А до чого менти взагалі
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37256
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1501 раз.
- Подякували: 8291 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 22 січ, 2026 22:10
Бетон написав:
Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
Пора пану йти, Родіну захищати!
Чомусь думаю, що й ця писанина - з Польщі, для згущення фарб.
Бетон, ніхто до кінця війни у тебе нічого купляти не буде, не старайся.
---
По моєму, ціна оренди жилого сегменту в Києві - поїхала вниз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23302
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1788 раз.
- Подякували: 2582 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 22 січ, 2026 22:24
Faceless написав:
Бетон написав:Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.
А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
А до чого менти взагалі
Не знаю. Выскочили из машины, со спины догнали, остановили - документы покажи. Я спросил законные причины остановки, фио не называл. Сказали поедешь с нами. Всё.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5944
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25355
|17471630
|
|
|1380
|6867124
|
|
|3
|88238
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|