Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 12:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Олежан написав:ще 3 дні протриматися і потім вже + температура


і що?) Тепліше стане, але світла не буде
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 13:02

  Andrey2512 написав:
  Олежан написав:ще 3 дні протриматися і потім вже + температура


і що?) Тепліше стане, але світла не буде

станет. день станет длиннее
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 14:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Цю зиму - муТрий український нароТ запам'ятає надовго. На 50 років. Зима імені зеленськного і його міністерок-торговок на енергетичних посадах.


Ну не знаю... На пару днів опалення вимкнули? Я розумію, що є процент без опалення зараз взагалі, але все ж.

Замерзлих в квартирі на дивані немає, з міста ніхто не їде. Магазини працюють... Що тут запам'ятовувати?

Можна сміливо йти на президенські вибори й голосувати за Притулу умовного )))
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 14:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вже запустили ТЕЦ-5, почала давати тепло. Ще не така температура як потрібно за нормами, але гріє
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 15:03

  foxluck написав:Вже запустили ТЕЦ-5, почала давати тепло. Ще не така температура як потрібно за нормами, але гріє

на печерске нет воды 2ке сутки. минимальное давление. насосы не запускаются
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 19:33

  Frant написав:Я впевненмй, що ви живете не в Києві!

пане дОцент, ти сам де живеш ?
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 21:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.

А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 22:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.

А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
А до чого менти взагалі
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 22:10

  Бетон написав:Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.

А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка

Пора пану йти, Родіну захищати!

Чомусь думаю, що й ця писанина - з Польщі, для згущення фарб.
Бетон, ніхто до кінця війни у тебе нічого купляти не буде, не старайся.

---
По моєму, ціна оренди жилого сегменту в Києві - поїхала вниз.
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 22:24

  Faceless написав:
Бетон написав:Меня поймали менты. Гнались за мной - ваши документы.
Я спросил причину обмеження руху. Они не ответили и сказали ехать с ними. Почему-то перепарковали машину (не мусорскую), я успел ретироваться в магаз, где меня спрятали добрые продавщицы.

А сделка могла и не состояться, я был в шаге от чёрного мешка
А до чого менти взагалі

Не знаю. Выскочили из машины, со спины догнали, остановили - документы покажи. Я спросил законные причины остановки, фио не называл. Сказали поедешь с нами. Всё.
