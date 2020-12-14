|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:14
в центрі почали давати тепло і гарячу воду
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12138
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2768 раз.
-
-
-
-
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:51
kingkongovets написав:
в центрі почали давати тепло і гарячу воду
електрики як не було так і не має
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1462
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
-
-
-
Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:52
Олежан написав: kingkongovets написав:
в центрі почали давати тепло і гарячу воду
електрики як не було так і не має
де саме? у мене майже всюди зараз є
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12138
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2768 раз.
-
-
-
-
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:56
Что самое сложное и страшное в є оселя?
В последний день владения грейтом, запустили отопление от альтернативного истока энергии. Очень вовремя
Своя котельная это хорошо
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5948
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
-
-
3
2
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:07
Бетон написав:Что самое сложное и страшное в є оселя?
В последний день владения грейтом, запустили отопление от альтернативного истока энергии. Очень вовремя
Своя котельная это хорошо
Це від якого джерела?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37263
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1501 раз.
- Подякували: 8291 раз.
-
-
-
-
4
9
3
Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:07
kingkongovets написав: Олежан написав: kingkongovets написав:
в центрі почали давати тепло і гарячу воду
електрики як не було так і не має
де саме? у мене майже всюди зараз є
У нас на Харьковском уже больше суток нет электричества
За вашою адресою
Відсутнє електропостачання у зв'язку з відсутністю подачі фази на будинки з трансформаторної підстанції.
Роботи проводить організація ПАТ ДТЕК Київські електромережі.
Плановий строк виконання робіт 30.01.2026 16:00.
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 532
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
-
-
-
1
Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:10
Бетон написав:
Что самое сложное и страшное в є оселя?
В последний день владения грейтом, запустили отопление от альтернативного истока энергии. Очень вовремя
Своя котельная это хорошо
когда продаешь по е оселе. какие у тебя расходы как с продавца? к какому курсу ты привязываешься? напиши плз основные моменты по сделке
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1462
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
-
-
-
Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:18
maniachello написав: kingkongovets написав:
Олежан написав:[quote="5926075:kingkongovets"]в центрі почали давати тепло і гарячу воду
електрики як не було так і не має
де саме? у мене майже всюди зараз є
У нас на Харьковском уже больше суток нет электричества
За вашою адресою
Відсутнє електропостачання у зв'язку з відсутністю подачі фази на будинки з трансформаторної підстанції.
Роботи проводить організація ПАТ ДТЕК Київські електромережі.
Плановий строк виконання робіт 30.01.2026 16:00.
[/quote]мова була саме про центр, Печерський і Голосіївській, ті що на ТЕЦ-5, на Печерську ще й з водою скрутно було, бо він на горі, в Шевченківському все ж полегше
а олежан скоріш за все «центром» свій жк в дупі Соломи вважає)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в П'ят 23 січ, 2026 16:20, всього редагувалось 1 раз.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12138
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2768 раз.
-
-
-
-
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:29
Frant написав:
А ті, хто міг би ремонтувати, молодь 18-22 р., втекли за кордон
шо ти вмів робити в 18 років і що зазар вмієш в 60?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1462
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
-
-
-
