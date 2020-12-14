|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: П'ят 23 січ, 2026 20:52
Faceless написав:
Бетон написав:Что самое сложное и страшное в є оселя?
В последний день владения грейтом, запустили отопление от альтернативного истока энергии. Очень вовремя
Своя котельная это хорошо
Це від якого джерела?
Інвертор+АКБ живить воду/ліфти/мзк/опалення і на тривалі відключення маленький генератор
Бетон
Повідомлень: 5950
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 493 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 січ, 2026 20:57
Олежан написав: Бетон написав:
Что самое сложное и страшное в є оселя?
В последний день владения грейтом, запустили отопление от альтернативного истока энергии. Очень вовремя
Своя котельная это хорошо
когда продаешь по е оселе. какие у тебя расходы как с продавца? к какому курсу ты привязываешься? напиши плз основные моменты по сделке
Курс покупки. 43.40 по приват сегодня.
Нотариус 4000 грн
Самое страшное - быть бусифицированным во время ежедневных похождений в банк (ки)
Востаннє редагувалось Бетон
в П'ят 23 січ, 2026 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Повідомлень: 5950
З нами з: 17.12.22
Подякував: 218 раз.
Подякували: 493 раз.
Профіль
Додано: П'ят 23 січ, 2026 20:57
Frant написав:
Масани і Барани - тут нікого не цікавлять))))
Баран тут один і це - ти
pesikot
Повідомлень: 13200
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Бетон написав: Faceless написав:
Бетон написав:Что самое сложное и страшное в є оселя?
В последний день владения грейтом, запустили отопление от альтернативного истока энергии. Очень вовремя
Своя котельная это хорошо
Це від якого джерела?
Інвертор+АКБ живить воду/ліфти/мзк/опалення і на тривалі відключення маленький генератор
Так ви про насоси на опалення, так би й написали. Я думав саму котельню перевели на якусь тріску
У нас те саме
Faceless
Повідомлень: 37266
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 8291 раз.
Профіль
Додано: Суб 24 січ, 2026 00:05
Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.
Striker
Повідомлень: 3341
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3687 раз.
Подякували: 5920 раз.
Профіль
Додано: Суб 24 січ, 2026 01:03
Striker написав:
Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.
Спочатку треба подорожчати. А вона нікого не цікавить
Hotab
Повідомлень: 17681
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2562 раз.
Профіль
