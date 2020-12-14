|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 січ, 2026 20:52
Faceless написав:
Бетон написав:Что самое сложное и страшное в є оселя?
В последний день владения грейтом, запустили отопление от альтернативного истока энергии. Очень вовремя
Своя котельная это хорошо
Це від якого джерела?
Інвертор+АКБ живить воду/ліфти/мзк/опалення і на тривалі відключення маленький генератор
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5951
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 20:57
Олежан написав: Бетон написав:
Что самое сложное и страшное в є оселя?
В последний день владения грейтом, запустили отопление от альтернативного истока энергии. Очень вовремя
Своя котельная это хорошо
когда продаешь по е оселе. какие у тебя расходы как с продавца? к какому курсу ты привязываешься? напиши плз основные моменты по сделке
Курс покупки. 43.40 по приват сегодня.
Нотариус 4000 грн
Самое страшное - быть бусифицированным во время ежедневных похождений в банк (ки)
Востаннє редагувалось Бетон
в П'ят 23 січ, 2026 21:00, всього редагувалось 1 раз.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5951
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: П'ят 23 січ, 2026 21:42
Бетон написав: Faceless написав:
Бетон написав:Что самое сложное и страшное в є оселя?
В последний день владения грейтом, запустили отопление от альтернативного истока энергии. Очень вовремя
Своя котельная это хорошо
Це від якого джерела?
Інвертор+АКБ живить воду/ліфти/мзк/опалення і на тривалі відключення маленький генератор
Так ви про насоси на опалення, так би й написали. Я думав саму котельню перевели на якусь тріску
У нас те саме
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37269
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1501 раз.
- Подякували: 8291 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 24 січ, 2026 00:05
Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3342
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3687 раз.
- Подякували: 5922 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
Додано: Суб 24 січ, 2026 01:03
Striker написав:
Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.
Спочатку треба подорожчати. А вона нікого не цікавить
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17698
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2562 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:25
Все , приехали, прощай отопление((
Слили воду по Оболони
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2308
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 344 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:26
Бетон написав:
Курс покупки. 43.40 по приват сегодня.
и что ты будешь делать с млн гривен на счету когда завтра курс станет 60?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1463
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:52
Всі ці квартири в 25-поверхових новобудах - вже малонепридатні для комфортного проживання.
Я впевнений, що попит на них впав.
І ціни також.
Ожлмво, ще є інерція бетонного мислення, але...
малоповерхова газифікована забудова, все таки краще.
Стосовно ТЕЦ - потрібно будувати нові, невеликі.
Сонячні станції - повинні бути звільнені від будь якого мита на ввезення.
Можна вирішити ці проблеми, але багато кому прийдеться напружитись.
Ну і звісно, тюрма чекає зелених клоунів і їх "слуг"
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23302
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1788 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 24 січ, 2026 12:56
Сонячні станції - повинні бути звільнені від будь якого мита на ввезення.
Вони і звільнені.
Щодо «малопридатні». З власною газовою котельнею 25-ка набагато придатніша ніж хрущі з ЦО. Хіба що ви будете газовою плитою гріти спальню, так теж роблять.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17698
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2562 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Суб 24 січ, 2026 13:17
Hotab написав:
Сонячні станції - повинні бути звільнені від будь якого мита на ввезення.
Вони і звільнені.
Щодо «малопридатні». З власною газовою котельнею 25-ка набагато придатніша ніж хрущі з ЦО. Хіба що ви будете газовою плитою гріти спальню, так теж роблять.
А гєна ліфт потягне ? І підкачку на 25 поверх ?
В малоповерховій забудові хоч ліфт і підкачка води не потрібна.
До речі цікаво до якого поверху вода добиває без підкачки ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2761
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3167 раз.
- Подякували: 465 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25355
|17475785
|
|
|1380
|6867938
|
|
|3
|88384
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|