Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:28
Хомякоид написав: Hotab написав:
Сонячні станції - повинні бути звільнені від будь якого мита на ввезення.
Вони і звільнені.
Щодо «малопридатні». З власною газовою котельнею 25-ка набагато придатніша ніж хрущі з ЦО. Хіба що ви будете газовою плитою гріти спальню, так теж роблять.
А гєна ліфт потягне ? І підкачку на 25 поверх ?
В малоповерховій забудові хоч ліфт і підкачка води не потрібна.
До речі цікаво до якого поверху вода добиває без підкачки ?
Когда-то добивала до 9-го,но то давно было.
В сэсэсэре строили 9-этажки максимум в том числе по причине давления воды.
Когда-то жили на 7м этаже, но очень высокой точки Киева. Там вода еле-еле доходила. Иногда и не доходила, всегда держали ведро воды на всякий случай.
rjkz
Додано: Суб 24 січ, 2026 17:52
На лівому березі Києва вже відновили водопостачання, – "Київводоканал"
Однак на верхні поверхи вода подається завдяки окремим підкачувальним насосам, які не працюватимуть за відсутності світла.
kingkongovets
Додано: Суб 24 січ, 2026 18:04
Після ворожого ракетно-дронового удару у Києві відновили водопостачання на лівобережній та правобережній частинах міста.
Проте наразі понижений тиск водопостачання лише у Печерському районі столиці.
kingkongovets
Додано: Суб 24 січ, 2026 18:56
Олежан написав: Бетон написав: Бетон написав:
Курс покупки. 43.40 по приват сегодня.
и что ты будешь делать с млн гривен на счету когда завтра курс станет 60?
Ничего не поделаешь.
Раскидаю на отп, пумб. На счету у меня несколько млн. Опасно это всё
т.е. валютные риски покупатель переложил на тебя?
та ну нах ....)))
Нужно сказать спасибо, что хоть так купили. В прошлый раз на падении курса я в плюсе был баксов на 600
Бетон
Додано: Суб 24 січ, 2026 18:58
Не нойте.
Смотрите это как на обновление, реконструкцию инженерных сетей в экстремальные сроки
Бетон
Додано: Суб 24 січ, 2026 19:01
Бетон написав:Не нойте.
Смотрите это как на обновление, реконструкцию инженерных сетей в экстремальные сроки
вони ж не ниють, вони зловтішаються, сидячи по рідних селах або взагалі за кордоном
kingkongovets
Додано: Суб 24 січ, 2026 19:04
Frant написав:
Є бажаючі?
Ти у нас інженер, то давай, роби
Якщо не робиш, то не тринди
pesikot
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:01
Striker написав:
Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.
з якою метою цікавитесь?
flyman
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:22
flyman написав: Striker написав:
Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.
з якою метою цікавитесь?
Часто упоминают ваши кавалирки.
Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?
Господар Вельзевула
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:29
мабуть не довіряє фінансовій системі
і коли з'являються нові 20-30 тис $, він їх міняє на найдешевші порції житла
fox767676
