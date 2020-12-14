|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:32
Господар Вельзевула написав: flyman написав: Striker написав:
Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.
з якою метою цікавитесь?
Часто упоминают ваши кавалирки.
Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?
Ну)))
Флаймен накупив неліквіда.
Підвали і нахалбуди без документів, навколо Києва. Буча, Ірпінь, Гостомель. І сам там не живе, і в оренду не здає, тому що - це підвали без ремонтів або недобуди на пустищах. Хіба що під склади придатні. Проте площа 30-40 м2, замало для склада.
Флаймен - він економить гроші. Його мрія - зібрати 30 000 доларів і почуватись багатою людиною.
Він веде блог, як треба економити.
Живе в дерев'яній хаті в селі, на 2500 грн/міс, не перетруждається, м'яса не їсть, вдягається в секонд хенд.
Гобсек і Плюшкін - його однодумці)))
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 24 січ, 2026 20:34, всього редагувалось 2 разів.
-
-
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:33
Господар Вельзевула написав: flyman написав: Striker написав:
Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.
з якою метою цікавитесь?
Часто упоминают ваши кавалирки.
Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?
так ви ж поцікавтесь шо то за «житло», де саме воно знаходиться і головне - в чому полягає сенс «оточення Києва кавалірками»
зи: там нема ніяких 20-30К як і 30-40 метрів, там каптьорки по 12-15 метрів в дупах приватного сектору
-
2
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:37
Frant написав:
Ну)))
Флаймен накупив неліквіда.
Підвали і нахалбуди без документів, навколо Києва. Буча, Ірпінь, Гостомель. І сам там не живе, і в оренду не здає, тому що - це підвали без ремонтів або недобуди на пустищах. Хіба що під склади придатні. Проте площа 30-40 м2, замало для склада.
Флаймен - він економить гроші. Його мрія - зібрати 30 000 доларів і почуватись багатою людиною.
Він веде блог, як треба економити.
Живе в дерев'яній хаті в селі, на 2500 грн/міс, не перетруждається, м'яса не їсть, вдягається в секонд хенд.
Гобсек і Плюшкін - його однодумці)))
Интересно,спасибо.
А где можно почитать блог пана Флаймана?
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:40
Господар Вельзевула написав:
Интересно,спасибо.
А где можно почитать блог пана Флаймана?
клікніть на його профайл , там є посилання
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:44
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
Интересно,спасибо.
А где можно почитать блог пана Флаймана?
клікніть на його профайл , там є посилання
Одни медали увидел.
Пан Флайман, дайте мне ссылку на ваш блог, мне реально интересно.
Додано: Суб 24 січ, 2026 20:54
Господар Вельзевула написав: Frant написав:
Ну)))
Флаймен накупив неліквіда.
Підвали і нахалбуди без документів, навколо Києва. Буча, Ірпінь, Гостомель. І сам там не живе, і в оренду не здає, тому що - це підвали без ремонтів або недобуди на пустищах. Хіба що під склади придатні. Проте площа 30-40 м2, замало для склада.
Флаймен - він економить гроші. Його мрія - зібрати 30 000 доларів і почуватись багатою людиною.
Він веде блог, як треба економити.
Живе в дерев'яній хаті в селі, на 2500 грн/міс, не перетруждається, м'яса не їсть, вдягається в секонд хенд.
Гобсек і Плюшкін - його однодумці)))
Интересно,спасибо.
А где можно почитать блог пана Флаймана?
Хотаб знає. Напишіть приватне повідомлення йому.
Тільки, як будете читати блог Флая про економію, дивіться, не впадіть зі стула!
