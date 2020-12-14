RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12699127001270112702
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:32

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:
  Striker написав:Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.

з якою метою цікавитесь?


Часто упоминают ваши кавалирки.
Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?

Ну)))
Флаймен накупив неліквіда.
Підвали і нахалбуди без документів, навколо Києва. Буча, Ірпінь, Гостомель. І сам там не живе, і в оренду не здає, тому що - це підвали без ремонтів або недобуди на пустищах. Хіба що під склади придатні. Проте площа 30-40 м2, замало для склада.

Флаймен - він економить гроші. Його мрія - зібрати 30 000 доларів і почуватись багатою людиною.
Він веде блог, як треба економити.
Живе в дерев'яній хаті в селі, на 2500 грн/міс, не перетруждається, м'яса не їсть, вдягається в секонд хенд.
Гобсек і Плюшкін - його однодумці)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 24 січ, 2026 20:34, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23305
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1788 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:33

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:
  Striker написав:Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.

з якою метою цікавитесь?


Часто упоминают ваши кавалирки.
Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?
так ви ж поцікавтесь шо то за «житло», де саме воно знаходиться і головне - в чому полягає сенс «оточення Києва кавалірками»

зи: там нема ніяких 20-30К як і 30-40 метрів, там каптьорки по 12-15 метрів в дупах приватного сектору
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12143
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2768 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:37

  Frant написав:Ну)))
Флаймен накупив неліквіда.
Підвали і нахалбуди без документів, навколо Києва. Буча, Ірпінь, Гостомель. І сам там не живе, і в оренду не здає, тому що - це підвали без ремонтів або недобуди на пустищах. Хіба що під склади придатні. Проте площа 30-40 м2, замало для склада.

Флаймен - він економить гроші. Його мрія - зібрати 30 000 доларів і почуватись багатою людиною.
Він веде блог, як треба економити.
Живе в дерев'яній хаті в селі, на 2500 грн/міс, не перетруждається, м'яса не їсть, вдягається в секонд хенд.
Гобсек і Плюшкін - його однодумці)))


Интересно,спасибо.
А где можно почитать блог пана Флаймана?
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Господар Вельзевула написав:Интересно,спасибо.
А где можно почитать блог пана Флаймана?


клікніть на його профайл , там є посилання
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5185
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:44

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:Интересно,спасибо.
А где можно почитать блог пана Флаймана?


клікніть на його профайл , там є посилання


Одни медали увидел.
Пан Флайман, дайте мне ссылку на ваш блог, мне реально интересно.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1196
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 24 січ, 2026 20:54

  Господар Вельзевула написав:
  Frant написав:Ну)))
Флаймен накупив неліквіда.
Підвали і нахалбуди без документів, навколо Києва. Буча, Ірпінь, Гостомель. І сам там не живе, і в оренду не здає, тому що - це підвали без ремонтів або недобуди на пустищах. Хіба що під склади придатні. Проте площа 30-40 м2, замало для склада.

Флаймен - він економить гроші. Його мрія - зібрати 30 000 доларів і почуватись багатою людиною.
Він веде блог, як треба економити.
Живе в дерев'яній хаті в селі, на 2500 грн/міс, не перетруждається, м'яса не їсть, вдягається в секонд хенд.
Гобсек і Плюшкін - його однодумці)))


Интересно,спасибо.
А где можно почитать блог пана Флаймана?

Хотаб знає. Напишіть приватне повідомлення йому.
Тільки, як будете читати блог Флая про економію, дивіться, не впадіть зі стула!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23305
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1788 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12699127001270112702
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25355 17476388
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 січ, 2026 18:43
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6868092
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 88440
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.