RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12700127011270212703
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 09:59

чекають на фіаско

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:
  Striker написав:Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.

з якою метою цікавитесь?


Часто упоминают ваши кавалирки.
Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?

Може, чекають на фіаско і/або заздрять.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42194
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 10:01

ШРТ

  fox767676 написав:мабуть не довіряє фінансовій системі
і коли з'являються нові 20-30 тис $, він їх міняє на найдешевші порції житла

В доковідні часи винайшов стратегію оточення Києва опорними-кавалірками в межах пішої доступності ШРТ. Змінився робочий офіс - переїхав у локацію з кращим ком'ютом до нього - зекономив собі кілька вільних годин в день.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42194
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 10:18

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:
  Striker написав:Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.

з якою метою цікавитесь?


Часто упоминают ваши кавалирки.
Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?

был план поселить в каждой кавалирке по филиппинке и навещать по мере биологических потребностей, вместо абонплаты.
  Господар Вельзевула написав: Вы их много купили?
целый месяц можно ходить за абонплатой . шучу, неделю.
  Господар Вельзевула написав: Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?
тут принято завидовать хитрости этого проказника.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31356
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 11:04

Wirująświatła

навещать по мере биологических потребностей,


На новий рік? Забрати подарунки.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17712
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2563 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 11:06

мінімалізм за 2024

  Господар Вельзевула написав:
  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:Интересно,спасибо.
А где можно почитать блог пана Флаймана?


клікніть на його профайл , там є посилання


Одни медали увидел.
Пан Флайман, дайте мне ссылку на ваш блог, мне реально интересно.

мінімалізм за 2024
https://fi202x.blogspot.com/2026/01/2024.html
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42194
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 11:07

теж варіант

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:Часто упоминают ваши кавалирки.
Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?

был план поселить в каждой кавалирке по филиппинке и навещать по мере биологических потребностей, вместо абонплаты.
  Господар Вельзевула написав: Вы их много купили?
целый месяц можно ходить за абонплатой . шучу, неделю.
  Господар Вельзевула написав: Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?
тут принято завидовать хитрости этого проказника.

теж варіант, тільки як би їх завезти хоч гуртом хоч вроздріб?
як вони сприймуть глибоке проникнення зимовим блекаутом?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42194
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 11:23

  flyman написав:
  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:з якою метою цікавитесь?


Часто упоминают ваши кавалирки.
Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?

Може, чекають на фіаско і/або заздрять.

Звісно, що заздрять!
Таке багатство))) підвал 30 м2 в Єпенях і недобуди без документів в Гостомелі.

Флаймен, я проглянув твій блог.
Скупість повсюди, навіть в кількості слів.

Флай, ти навіщо вкрав пінопластових оленів з клумби і записав у себе, що витратив на них 200 (!!!) грн?!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 25 січ, 2026 12:00, всього редагувалось 2 разів.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23307
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1788 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 11:26

  flyman написав:
  fox767676 написав:мабуть не довіряє фінансовій системі
і коли з'являються нові 20-30 тис $, він їх міняє на найдешевші порції житла

В доковідні часи винайшов стратегію оточення Києва опорними-кавалірками в межах пішої доступності ШРТ. Змінився робочий офіс - переїхав у локацію з кращим ком'ютом до нього - зекономив собі кілька вільних годин в день.

Флай, ти ж безробітний!
Це ж в твоєму блозі описано.
Що ти живеш в селі, вирощуєш опеньки і картоплю і в носі колупаєшся, цілими днями.
Живеш випадковими заробками.
Тому ти зменшив свою мрію з 30000 до 20000 дол. Важко їх зібрати, нікуя не роблячі і ніде постійно не працюючі, правда?
Ти би того, пішов би шофером, сантехніком, ліфтером чи охоронником. Легше зібрав би 20000 дол, без голодування і авітамінозу
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23307
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1788 раз.
Подякували: 2582 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12700127011270212703
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25355 17477393
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 січ, 2026 18:43
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6868229
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 88484
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.