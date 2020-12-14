на форуме старайся общаться с форумчанами а не с голосами в твоей голове.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 січ, 2026 15:31
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:02
в дворі злий Франт
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:31
Убогі фантазії замерзших голодранців))))
Флай, ти в курсі, що новий міністр оборони планує жучити ухилянтів цифровими методами?
Так що кидай телефон і тікай в ліс.
Там буде безпечно тобі, більш менш.
І гроші зекономиш
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|