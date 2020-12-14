Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Striker написав:Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.
з якою метою цікавитесь?
Часто упоминают ваши кавалирки. Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?
fox767676 написав:мабуть не довіряє фінансовій системі і коли з'являються нові 20-30 тис $, він їх міняє на найдешевші порції житла
В доковідні часи винайшов стратегію оточення Києва опорними-кавалірками в межах пішої доступності ШРТ. Змінився робочий офіс - переїхав у локацію з кращим ком'ютом до нього - зекономив собі кілька вільних годин в день.
был план поселить в каждой кавалирке по филиппинке и навещать по мере биологических потребностей, вместо абонплаты.
целый месяц можно ходить за абонплатой . шучу, неделю.
тут принято завидовать хитрости этого проказника.
теж варіант, тільки як би їх завезти хоч гуртом хоч вроздріб? як вони сприймуть глибоке проникнення зимовим блекаутом?