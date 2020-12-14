Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Striker написав:Коли там вже кавалірка Флая подешевшає.
з якою метою цікавитесь?
Часто упоминают ваши кавалирки. Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?
fox767676 написав:мабуть не довіряє фінансовій системі і коли з'являються нові 20-30 тис $, він їх міняє на найдешевші порції житла
В доковідні часи винайшов стратегію оточення Києва опорними-кавалірками в межах пішої доступності ШРТ. Змінився робочий офіс - переїхав у локацію з кращим ком'ютом до нього - зекономив собі кілька вільних годин в день.
Часто упоминают ваши кавалирки. Я тут человек новый. Почему они у всех на слуху? "кавалирка"- это маленькая квартира для одинокого мужчины. Что в этом особенного? Вы их много купили? Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?
был план поселить в каждой кавалирке по филиппинке и навещать по мере биологических потребностей, вместо абонплаты.
Господар Вельзевула написав: Вы их много купили?
целый месяц можно ходить за абонплатой . шучу, неделю.
Господар Вельзевула написав: Почему есть традиция высмеивать кого-то , купившего маленькое жилье, типа вас или Успиха?
тут принято завидовать хитрости этого проказника.
теж варіант, тільки як би їх завезти хоч гуртом хоч вроздріб? як вони сприймуть глибоке проникнення зимовим блекаутом?
fox767676 написав:Господар, жизнь скрутила так, что решили обратить взор на ультра-лоу-сегмент?
Ага, пересичные опять полезли в помиральные ямы, денег не несут, ищу чем бы отвлечь мозг от навязчивой идеи закончить эту войну для себя за 24 часа Набирал сегодня друг-ухилянт с Кракова, ОЧЕНЬ переживал как мы тут Общение было милым и дружелюбным, он рад что я так хорошо подготовился что не мерзну и со светом, но таки пробил мой блок ненавязчивым советом что "если решишь еще тут оставаться, думай над едой и водой на всю следующую зиму." После чего провел пару контрольных по поводу того, что дочка будет поступать в какой-то выш в Кракове а они таки решились на ипотеку. С... сын Я вяловато отмахнулся лишь участливым вопросом "не били ли его поляки,а то в интернете пишут что украинцев бьют" на что получил торжествующий ответ "пока не били, слава богу". Ну то такое, наговорить можно разного, но вот радостный и оптимистичный тон человека, осознавшего что он сделал правильный выбор, и перезвонившего убедится точно ли мы тут в полной ж*** и знаю ли я что ТЦК стреляли сегодня по человеку в Днепре (знаю,стреляли, с травмата по убегающему и с автомата по колесам уезжающему)- это нужно было слышать. В общем хорошо что я не послушал Бетона и не купил те пару-тройку хат в Киеве: mrgreen:
Ну то что в спину стреляли на Столярова - в курсе. А где у нас камбоджу с сомали скрестили непонятные челы на нерастаможенных авто и с автоматами? Кстати друг-краковский ухылянт тут всё продал чтоб там в ипотеку влезть?