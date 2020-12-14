_hunter написав:
Ее же подключить к какой-то трубе нужно... В месте подключения - должны быть общие с водоканалом кабеля... Уж как Франт зраду не разгоняет - но тут с ним соглашусь - не потянут...
Яку зраду???
Я констатую, що українська Ыліта не варта ломаного гроша, тому що повністю корумпована і абсолютно ду.рна, в більшості своїй. Лінива І вельми жадібна до грошей. Вся верхівка, нардепи, міністри і тд і тп. На жаль, я не бачу жодних змін за 35 років.
При такому управлінні, керманичі-дерибаничі і путінські генерали - повинні стерти цю державу в нуль.
До речі, СРСРівського запасу міцності вже немає, тому події швидко розгортатимуться. В інтервалі декілька років. Я дав би два, три, не більше.
Тому я категорично не рекомендую купляти нерухомість в Києві.
Як казав один покровитель корупції з хриплим голосом, "Не на часі!"