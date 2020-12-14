Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Зараз шоста ТЕЦ точно не подає теплоносія. Лісовий масив намагаються заживити через інші джерела теплопостачання. Для Троєщини альтернативи перепідключити немає. Нам не кажуть, що саме сталося, але відомо, що це сталося після останнього обстрілу — у ніч на суботу.
TUR Почитал ссылку. Безусловно, в истории были проблемы и катастрофы в разы сильнее. Но там была чья-то ошибка, при проектировании, обслуживании. Выводы делались, принимались далее меры профилактики, виновных наказывали, непричастных поощряли. А здесь он говорит, что именно тут мол не было альтернативы. Ну так альтернативу тоже захерачат. Это же не разовая акция, а системный террор. Удержаться можно только на максимальной децентрализации, когда объектов тепла/воды/энергии будет очень много и мелких. А это концепция не квартир вообще.
Доречі, любителям всього гігантського при совку: будували ТЕЦ, магістралі, ціна людського життя = нуль, все централізовано Магістралі зношені на 60–80% Централізована система - одна точка відмови Ремонт це розкопати піврайону Втрати тепла - 20-40% ще до будинку
kingkongovets написав:а хто памʼятає хоча б один прогноз обвалістів, за всі роки існування гілки, який би здійснився?
ну хоча б один
Щас Хомякоїд напише, що ще за 5 років до повномасштабної пророкував що будуть забивать вікна дошками. Правда, що то буде через розбите скло від вибухів він тоді не уточнював, як і те скільки років мине
В цьому році, Фейслес, в цьому! В кінці року, 100%. Не всі можуть дозволити жити з генераторів і харчуватись з ресторанів. Думаю, що на Троєщині - вже через пару тижнів побачите забиті дошками вікна.
До речі, ви в Україні живете? Чи в Швейцарії, чи в Новій Зеландії?
Добре, що народ памятає мої прогнози. До речі я єдиний писав про забиті вікна. Ох як підгорало тоді в деяких персонажей
