fox767676 написав:
задача уже не решается на чисто техническом уровне
вы вообще потужну чушь написали про терминову перебудову\знесення старої панелі
cколько миллинонов метров советского жилья в Киеве? 50 млн где-то
Ну их и строили 40 лет
Как вы терминово снесете советсие районы и построите на их месте на трехэтажные бараки что вам по вкусу? 1 млн кв м в год средние темпы были
тут решения в совсем другой алоскости
остановка войны даже на самых неприятных условиях
открытие кордонов
смена власти, парадигмы развития, люстрация
снижение роли национальной бюрократии и олигархии, как не справившихся с вызовами ставшими перед Украной
возможно ЗСТ с США поможет перезапустить экономику
ЗСТ США единственная альтенатива экономическому поглощению эрефией
никакой каличный ЕС уже не вытянет эти разрушения
Я так понимаю проблема только с панельками советской епохи.
Малоетажку можно реновировать, что и делали в Восточной Европе. Я жил в таком доме в Германии.
Индивидуальное отопление на кухне, все труби поменяні в доме, внешнее утепление. Домик класа комфорт.