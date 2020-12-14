|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:49
Це тупо пздц ... тільки інший ...
Жінку не вбили нацисти, так добили рашисти
А ти блюзнірствуєш ...
pesikot
Повідомлень: 13227
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Сер 28 січ, 2026 20:13
fox767676 написав: Хомякоид написав:
Я так понимаю проблема только с панельками советской епохи.
Малоетажку можно реновировать, что и делали в Восточной Европе. Я жил в таком доме в Германии.
Индивидуальное отопление на кухне, все труби поменяні в доме, внешнее утепление. Домик класа комфорт.
Не понятно что вы имеете в виду под "панельками советской эпохи"
Кирпичная 10 этажка серии КП 90х к умным или красивым ?
В чем принципиальное отличие от КТ-шки 80х ?
Если дело в тепломодернизации фасадов, то зачем сносить, а если хотите понижать этажность и делать бункера под домом это совсем другое.
вы посмотрите с какими темпами проводилась централизованная тепломодернизация фасадов последние 10 лет, это поумерит ваш пыл в воистину наполеоновских планах
Будинки треба утеплювати. Панельки втрачають температуру практично за лічені години.
Будинкам треба автономне опалення. Чи можливо це зробити в панельках в підвалах або на дахах, для мене це питання.
Будинкам треба автономне електропостачання. Для ліфтів. аварійного освітлення, автономного опалення.
Будинкам треба бомбосховища.
Якщо це все можливо зробити і буде дешевше ніж будувати новий будинок з нуля де це все можна проектувати, враховуючи також зношеність будинку, то да, тоді мабуть можна такі панельки модернізувати. Але це виглядає нереалістично.
Хомякоид
Повідомлень: 2771
З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3172 раз.
- Подякували: 465 раз.
Профіль
Додано: Сер 28 січ, 2026 20:24
Хомякоид написав:
Але це виглядає нереалістично.
Для старого фонду все крім тепломодернізації і незначного розширення мережі бомбосховищ нереалістично. Ну ще бачив на дахах хрущиків київського соцміста великі сонячні панелі. Ефектно , але чи ефективно ?
fox767676
Повідомлень: 5199
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 220 раз.
Профіль
Додано: Сер 28 січ, 2026 20:38
fox767676 написав: Хомякоид написав:
Але це виглядає нереалістично.
Для старого фонду все крім тепломодернізації і незначного розширення мережі бомбосховищ нереалістично. Ну ще бачив на дахах хрущиків київського соцміста великі сонячні панелі. Ефектно , але чи ефективно ?
Не ефективно ... чисто для краси ... з твоєї точки зору повного невігласа
Якщо вони є, то виробляють електрику для потреб і це добре )
pesikot
Повідомлень: 13227
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Сер 28 січ, 2026 20:50
зачем этот приблудный тузик здесь, кто-то может обьяснить?
fox767676
Повідомлень: 5199
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 429 раз.
- Подякували: 220 раз.
Профіль
Додано: Сер 28 січ, 2026 21:28
fox767676 написав:
зачем этот приблудный тузик здесь, кто-то может обьяснить?
Я х.з.
Але виглядає як порохобот звичайний, слідкує щоб шоколадного фюрера не ображали.
Хомякоид
Повідомлень: 2771
З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3172 раз.
- Подякували: 465 раз.
Профіль
