Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
"У центрі Києва замерзла самотня жінка, яка пережила Голокост" .
Я понимаю что человек в возрасте, но это тупо пздц. Скажут сама виновата. Не имела родственников, не купила экофлоу, не выехала когда Кличко сказал , родилась не в Швейцарии- нет числа причин почему этот человек будет сам виноват.
Хомякоид написав:Я так понимаю проблема только с панельками советской епохи. Малоетажку можно реновировать, что и делали в Восточной Европе. Я жил в таком доме в Германии. Индивидуальное отопление на кухне, все труби поменяні в доме, внешнее утепление. Домик класа комфорт.
Не понятно что вы имеете в виду под "панельками советской эпохи" Кирпичная 10 этажка серии КП 90х к умным или красивым ? В чем принципиальное отличие от КТ-шки 80х ? Если дело в тепломодернизации фасадов, то зачем сносить, а если хотите понижать этажность и делать бункера под домом это совсем другое. вы посмотрите с какими темпами проводилась централизованная тепломодернизация фасадов последние 10 лет, это поумерит ваш пыл в воистину наполеоновских планах
Будинки треба утеплювати. Панельки втрачають температуру практично за лічені години. Будинкам треба автономне опалення. Чи можливо це зробити в панельках в підвалах або на дахах, для мене це питання. Будинкам треба автономне електропостачання. Для ліфтів. аварійного освітлення, автономного опалення. Будинкам треба бомбосховища. Якщо це все можливо зробити і буде дешевше ніж будувати новий будинок з нуля де це все можна проектувати, враховуючи також зношеність будинку, то да, тоді мабуть можна такі панельки модернізувати. Але це виглядає нереалістично.
Для старого фонду все крім тепломодернізації і незначного розширення мережі бомбосховищ нереалістично. Ну ще бачив на дахах хрущиків київського соцміста великі сонячні панелі. Ефектно , але чи ефективно ?
Бетон написав:Курс покупки. 43.40 по приват сегодня.
и что ты будешь делать с млн гривен на счету когда завтра курс станет 60? Ничего не поделаешь. Раскидаю на отп, пумб. На счету у меня несколько млн. Опасно это всё т.е. валютные риски покупатель переложил на тебя? та ну нах ....)))
Нужно сказать спасибо, что хоть так купили. В прошлый раз на падении курса я в плюсе был баксов на 600
ну видишь, я ещё и в плюсе. сегодня купил синий по 43.2. это + 300 баксов. смелее нужно быть, не бздеть
Бетон написав:Господар, смотри. я сейчас покупаю за 65 к однуху с торгом 3куе с перспективой роста а ты весной будешь опять жаловаться, что всё плохо
Ну кто на что учился. Мне пороблено, пойми- стоит мне что-то взять, оно тут же валится вниз. А ту что покупаешь- отопление печное? Сортир во дворе уже выкопали от застройщика или после создания ОСББ жильцы сами выкопают?
А шо только на Трое в районе вечной мерзлоты есть или были однухи под ремонт по 62куе? И это - по нашему Днепрожидовску расскажите - что там в Лофте на Ломаной и Маяке с Небом со светом(график как у всех 9-2-7-3,5?) и прочими плюшками? Тепло там в квартирах откуда? Как то за две недели сплошного бана с момента вырубания столицы наглухо упустил я это от вас. ЕсличЁ - учился в "сотке" и вообще это мой любимый район. Но сейчас там сети думаю крайне перегружены. Правда кстати, что башни Кагановского регулярно вырубают даже вне этого ж*** графика 9-3,5-7-2(летит там что то постоянно, то ТП дымит,то ещё что то), а там даже отопление от ЭЭ(кроме пентхауса самого Кагановского)???
барабашов написав:И это - по нашему Днепрожидовску расскажите - что там в Лофте на Ломаной и Маяке с Небом со светом(график как у всех 9-2-7-3,5?) и прочими плюшками? Тепло там в квартирах откуда? Как то за две недели сплошного бана с момента вырубания столицы наглухо упустил я это от вас.
"Небо", как и "Новодворянский"- это плохие дома для плохих людей ( тут писал много матов на голову их УК, потом потер ) Лофт терпимо, батарейки не хватает, иногда люди пешочком, у кого есть нормальные ИБП-кондерами греются, иногда смыть нечем- тут уже не знаю,как выкручиваются. Может в пакеты и с окон кидают, хз. Маяк сидит с поломанным генератором. Батареек хватает только на отопление. На воду даже не хватает, лифты по графику, а графика 5,5 часа в сутки, из них 3-ночью. Просто апофеос тупости, ввалить столько бабла и так страдать. Ну там и живет сейчас 4 калеки, зачем- не понимаю. Маршалл на генераторе выживает. Свет рубят всем им нещадно. Короче, вся блатота натыкана мордой в говно, любой хрущ с газом и ЦО выносит их влегкую, при том что я лично испытываю омерзение к вторичке. В общем зима 2026 лично мне показала идиотизм концепции коллективного жилья выше одного этажа вверх. А сколько зим впереди, можно только догадываться.