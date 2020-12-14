|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 29 січ, 2026 06:35
Господар Вельзевула написав: барабашов написав:
И это - по нашему Днепрожидовску расскажите - что там в Лофте на Ломаной и Маяке с Небом со светом(график как у всех 9-2-7-3,5?) и прочими плюшками? Тепло там в квартирах откуда? Как то за две недели сплошного бана с момента вырубания столицы наглухо упустил я это от вас.
"Небо", как и "Новодворянский"- это плохие дома для плохих людей ( тут писал много матов на голову их УК, потом потер
)
Лофт терпимо, батарейки не хватает, иногда люди пешочком, у кого есть нормальные ИБП-кондерами греются, иногда смыть нечем- тут уже не знаю,как выкручиваются. Может в пакеты и с окон кидают, хз.
Маяк сидит с поломанным генератором. Батареек хватает только на отопление. На воду даже не хватает, лифты по графику, а графика 5,5 часа в сутки, из них 3-ночью.
Просто апофеос тупости, ввалить столько бабла и так страдать. Ну там и живет сейчас 4 калеки, зачем- не понимаю.
Маршалл на генераторе выживает.
Свет рубят всем им нещадно.
Короче, вся блатота натыкана мордой в говно, любой хрущ с газом и ЦО выносит их влегкую, при том что я лично испытываю омерзение к вторичке.
В общем зима 2026 лично мне показала идиотизм концепции коллективного жилья выше одного этажа вверх. А сколько зим впереди, можно только догадываться.
Господар В., дякую за цікаву, актуальну і важливу для розуміння інформацію!
Приблизно така ж картина і в Києві, з ЖК для багатих.
Але вони тут не світять свої здобутки і пройопи.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 29 січ, 2026 06:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 29 січ, 2026 06:37
Investor_K написав: flyman написав: trololo написав:
офісникам та айтішнікам
рівняти айтішників до офісників, це як Республіку із Трьома Багатирями
Що ще за богатирі?
Фейслес, Хотаб, Інвестор-К?
Люди, які щоденно пішки бігають уверх і вниз на 20+ поверхів, співаючи пісеньку "Всьо хорошо, прекрасная маркіза!"?
Додано: Чет 29 січ, 2026 08:05
Frant
Коли нема можливість бігати чи багато ходити, я і так сам ходив по поверхам. До 100 в день в 2 сети.
Тому відсутність ліфта (в блекаут) мене не турбувала. Але зараз знов «тепла ванна»: аккуми на ліфт, нема більше в вечірніх щоденних доповідях годинника «70 поверхів вгору». Повидло суцільне
