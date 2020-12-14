RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12718127191272012721
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 23:25

  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:типичній украинский беспредел
… при типових українських оверприбутках, від яких лізуть на лоба очі у іноземців

бізнес - це завжди в першу чергу ризик, а вже потім усе інше

В кого оверприбутки?
В тих хто з котловану до ляльки однушки за кілька років домучив із нашими трідварастамт виконавцями???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5641
З нами з: 16.06.15
Подякував: 297 раз.
Подякували: 370 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 23:47

будем вірить Прохожому

  gonchik74 написав:
  kingkongovets написав:Адресний перелік будинків у Дарницькому та Дніпровському районах, де відсутнє теплопостачання через пошкодження Дарницької ТЕЦ: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... ue&sd=true

Глянув на мапі. Сонячна рівʼєра і Рівʼєра ріверсайд не мали власної котельні? Квартири по триста тисяч стали купою мерзлого бетону?


будем вірить Прохожому, якщо це "нормальні дома"

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Но учитывая, что у знакомых в Киеве в доме на несколько сот квартир не смогли решить вопрос с запиткой насоса теплопункта (до него тепло подается, но без насоса оно не идет в дом), то это не решаемо.

кто не смог решить?
жлобы по 1-2кгрн зажали
уверены что Кличко должен прийти и сделать?
в нормальных домах все эти "проблемы" давно уже решены)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42282
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2875 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 12718127191272012721
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25356 17503398
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 січ, 2026 18:52
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6874743
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 89555
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15546)
05.02.2026 23:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.