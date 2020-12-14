RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:42

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Faceless написав:Так ту ініціативу ніби так і не вводили, і найголовніше, згідно з ПК це зобовʼязання і так існує, нічого нового немає

Що саме існує? Більше 3-х продажів в рік реєструвати ФОПа, чи сплачувати податок (18+5)% Мені брат з Данії барахла різного передав, я вже через ЛОХа майже на 10 продав, і ще думаю на 15-20 кг буде.

Існує зобовʼязання сплачувати податки з доходів від продажу, в тому числі на олх. Причому неважливо, скільки продажів за рік було.
І навіть ваші підробітки з розбору старих пралок.
Просто це нереально адмініструвати, тому й хотіли напрягти площадки бути податковим агентом

Але фактично закінчилось нічим. Видно НП забашляла кому треба бо оборотт різко впали.
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Bolt написав:Але фактично закінчилось нічим. Видно НП забашляла кому треба бо оборотт різко впали.

До чого тут Нова пошта, вона не маркетплейс.
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:49

  Damien написав:
  kingkongovets написав:
Примат написав:Стимулировать собственника сдавать официально с оплатой всех налогов.
Повторюсь, пусть налоги платит тот, кто снимает, так как в любом случае именно он их заплатит либо напрямую, либо через повышенную стоимость аренды на сумму налогов.
варіантів в наш цифровий час овердокуя, але я вже теж тут писав, що ця реформа скоріш за все торкнеться ще й ріелторів і їх зобовʼяжуть надавати статистику по закритим угодам в фіскальні органи, поставити лендлордів раком загрозою чималих штрафів, трохи зменшити податок (до 15%, наприклад) - і будуть платити як зайчики

Характерный пост, красочно показывающий уровень мышления Кингконговца. Человек живет в своем придуманном мире, где Кличко хороший мэр(и что от него вообще что-то зависит), где он сам, Кингконговец есть талантливый управленец своим имуществом(а не просто нахапал в 90-е и сейчас уже все идет само собой, т.к. практически невозможно упасть, имея некоторый уровень дохода от ранее купленного, "деньги к деньгам сами липнут").
Вернемся к налогам по аренде. Аренда жилой недвижимости частным лицам - никто даже и пытаться не будет "раком ставити", потому что это в принципе невозможно, но сильно хлопотно при попытках это сделать. Будет просто существовать(как и сейчас существует) отдельный сегмент арендодателей - "для тех арендаторов, кому нужны документы по аренде".
Как себе вообще представляют умники "контрольную закупку"???
Ну если там это сдается дворец и пришла заказуха именно на этого "клиента", то налоговики и могу провести некую спецоперацию. А если это рядовая однуха на Теремках? Налоговику выдадут для "контрольной закупки" 30-40 тыс грн для оплаты первого и последнего месяца? И потом еще выпишут командировку на месяц, чтоб он сидел в этой квартире и изображал жильца? И даже если это сделать, то как быть, если арендодатель вдруг заподозрил и отчитался в налоговую как физлицо? Пропали 40тыс грн и месяц работы?
При "постановке раком" никакие опросы соседей тут не решают - нужен факт оплаты, который ой как нелегко доказать.

Правильно ви написали.
Додам, що горе-управлінці, типу ККЦ, 35 років знищують цю державу. Вони збудували систему негативної селекції. Наверх добираються лише нікчемні напівграмотні популісти, які вміють лише кривлятись на відеокамеру і грати хреном на роялі, та їх дівки-камишовки на посадах міністрів енергетики та інших.

Питання в тому, що немає звички і культури добровільно платити податки. :mrgreen:
Навпаки, українська Ыліта (чиновники в зв,язці з бЫзнесмєнами) намагається максимально обчистити державу. Держава щорічно недоотримує порядка 4 млрд доларів на акцизах, митницях і тд. Жодні чиновники не париться з цього приводу. :mrgreen:
Проте популісти регулярно кидають в маси нереальні лозунги, типа боротьти з корупцією, домовленостей з Путіним про "припинення війни посередині і смаження шашликів в Харкові", про ракети Фламінго в товарній кількості, про накручування хвостів "жадібним орендодавцям" і тп.

Тому я не сприймаю всерйоз ці висери зеленої шушери і їх грьобаних "слуг". Чистої води розмови для лохів. Думаю, будуть також і відосики, але реальних справ не буде :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 06 лют, 2026 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:52

  барабашов написав:
  kingkongovets написав:
Vadim_ написав:типичній украинский беспредел
… при типових українських оверприбутках, від яких лізуть на лоба очі у іноземців

В кого оверприбутки?
В тих хто з котловану до ляльки однушки за кілька років домучив із нашими трідварастамт виконавцями???

Власників сотень 25-поверхових недобудів, пам,ятників самостійеної анархії, по всьому Києву - теж потрібно обкласти податками?

До речі, я за двома руками :mrgreen: . Швидко знесуть під нуль або добудують і здадуть в експлуатацію
