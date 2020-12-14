RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12719127201272112722
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:42

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Faceless написав:Так ту ініціативу ніби так і не вводили, і найголовніше, згідно з ПК це зобовʼязання і так існує, нічого нового немає

Що саме існує? Більше 3-х продажів в рік реєструвати ФОПа, чи сплачувати податок (18+5)% Мені брат з Данії барахла різного передав, я вже через ЛОХа майже на 10 продав, і ще думаю на 15-20 кг буде.

Існує зобовʼязання сплачувати податки з доходів від продажу, в тому числі на олх. Причому неважливо, скільки продажів за рік було.
І навіть ваші підробітки з розбору старих пралок.
Просто це нереально адмініструвати, тому й хотіли напрягти площадки бути податковим агентом

Але фактично закінчилось нічим. Видно НП забашляла кому треба бо оборотт різко впали.
Bolt
 
Повідомлень: 3851
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Bolt написав:Але фактично закінчилось нічим. Видно НП забашляла кому треба бо оборотт різко впали.

До чого тут Нова пошта, вона не маркетплейс.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37309
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8294 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:56

  Faceless написав:
Damien написав:Как себе вообще представляют умники "контрольную закупку"???
Ну если там это сдается дворец и пришла заказуха именно на этого "клиента", то налоговики и могу провести некую спецоперацию. А если это рядовая однуха на Теремках? Налоговику выдадут для "контрольной закупки" 30-40 тыс грн для оплаты первого и последнего месяца? И потом еще выпишут командировку на месяц, чтоб он сидел в этой квартире и изображал жильца? И даже если это сделать, то как быть, если арендодатель вдруг заподозрил и отчитался в налоговую как физлицо? Пропали 40тыс грн и месяц работы?
При "постановке раком" никакие опросы соседей тут не решают - нужен факт оплаты, который ой как нелегко доказать.

Контрольна закупка не обовʼязково передбачає кінцеве укладення угоди. Вибирається рандомно обʼява, на неї приходить представник податкової, дивиться, розпитує як звичайний орендар, уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки, вони це люблять. Можна звісно судитися відносно того, за який період не сплачені податки, але з цього моменту це вже неважливо.
Якщо орендодавець щось запідозрить як ви кажете, за попередні періоди подавати декларацію вже пізно, ну і власне якщо й так, проблеми немає, мети досягнуто, і ніяких витрат зайвих не буде

Т.е. если на уточнение - ответно уточнить "что-вы, конечно же первая!" - то риск максимум в налог на первый/последний месяцы? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 11454
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 14:15

  Faceless написав:
  Bolt написав:Але фактично закінчилось нічим. Видно НП забашляла кому треба бо оборотт різко впали.

До чого тут Нова пошта, вона не маркетплейс.

Бо леаова частина через них шла, ОЛХ доставка або наложка.
Bolt
 
Повідомлень: 3851
З нами з: 09.11.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 292 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 14:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

я ще раз хочу підкреслити, що найбільшу виразку перспектива оподаткування оренди нерухомості чомусь викликає у професійних борцунів з корупцією з диванів та перманентних та ущемлених лузерів та невдах

просто запамʼятайте цю їх реакцію
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12166
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2768 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 14:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Bolt написав:
  Faceless написав:
  Bolt написав:Але фактично закінчилось нічим. Видно НП забашляла кому треба бо оборотт різко впали.

До чого тут Нова пошта, вона не маркетплейс.

Бо леаова частина через них шла, ОЛХ доставка або наложка.
Але мотивація сумнівна
Якщо б хтось і лобіював то та ж Розетка, що купила Пром, а не Нова Пошта, яка ніяким боком до того, і падіння обороту теж навряд би сталося, просто з маркетплейсів пішли б на інші майданчики
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37309
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8294 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 14:56

  Faceless написав:
Damien написав:Как себе вообще представляют умники "контрольную закупку"???
Ну если там это сдается дворец и пришла заказуха именно на этого "клиента", то налоговики и могу провести некую спецоперацию. А если это рядовая однуха на Теремках? Налоговику выдадут для "контрольной закупки" 30-40 тыс грн для оплаты первого и последнего месяца? И потом еще выпишут командировку на месяц, чтоб он сидел в этой квартире и изображал жильца? И даже если это сделать, то как быть, если арендодатель вдруг заподозрил и отчитался в налоговую как физлицо? Пропали 40тыс грн и месяц работы?
При "постановке раком" никакие опросы соседей тут не решают - нужен факт оплаты, который ой как нелегко доказать.

Контрольна закупка не обовʼязково передбачає кінцеве укладення угоди. Вибирається рандомно обʼява, на неї приходить представник податкової, дивиться, розпитує як звичайний орендар, уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки, вони це люблять. Можна звісно судитися відносно того, за який період не сплачені податки, але з цього моменту це вже неважливо.
Якщо орендодавець щось запідозрить як ви кажете, за попередні періоди подавати декларацію вже пізно, ну і власне якщо й так, проблеми немає, мети досягнуто, і ніяких витрат зайвих не буде

На перегляд прийде рил. І що вони з ним зроблять?

Податківців видно за кілометр по недолугому виразу обличчя)). Це ж не США, де агенти будуть лазити в костюмах з півлітровими стаканами кави
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5988
З нами з: 17.12.22
Подякував: 219 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 15:34

поки триває боротьба за податки, іде битва за котиків

Katerina Drey

Вчора ми власноруч відбили прохід у підвал. Нам довелося вибивати заслонки, зрізати піну та витягувати скловату, якою замурували живих істот у лютий мороз.
​Як можна було до такого додуматись? Зачинити котам доступ до їхнього єдиного порятунку, знаючи, що на вулиці аномальний холод... Це не просто "господарність", це люта жорстокість.
​💔 Але найстрашніше — однієї кішечки досі немає. Всі інші вже гріються, а вона так і не з’явилася. Можливо, злякалася шуму або через забарикадовані вікна не змогла вчасно потрапити всередину і десь замерзла або була там закрита та злякалась шуму...навіть не знаю((.
​🏠 Ситуація в районі:
​У сусідніх будинках продихи відкриті.
​Нормальні люди розуміють, що життя дорожче за "герметичність" підвалу.
​А в цьому домі, мабуть, вважають, що скловата важливіша за серце.
​Дуже сподіваюся, що сьогодні вона прийде
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42286
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 16:45

flyman

зоошизики страшная сила. под любым постом, где обидели дворнягу, не пустив ее в магазин, собираются сотни теток, предлагающих буквально жестоко казнить виновных :mrgreen:
за бездомную кошку они готовы отдать квартиру, всю теплую одежду(жаль только, что чужие) и приготовить ведро горячего борща (главное, чужими руками и за чужой счет)

и существует обязательно много уважительных причин, почему именно они не могут себе домой забрать бездомную кошку из холодного подвала и столько же причин, почему все остальные должны это сделать :mrgreen:
smdtranz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 801
З нами з: 05.08.13
Подякував: 13 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 17:18

  flyman написав:Але найстрашніше — однієї кішечки досі немає.
я думал найстрашніше это сколько людей погибло на войне, и еще больше сколько потеряли всё своё имущество, родных, здоровье, работу. Пусть эта кошечка живёт 300 лет как черепаха и горя не знает.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31476
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2536 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 12719127201272112722
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25356 17505619
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 січ, 2026 18:52
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6875171
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 89668
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.