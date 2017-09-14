andrijk777 написав:"щось зробили" = майже нічого не зробили.
навіть якщо був робочий екземляр , чи навіть декілька піаритися Петру нема на чому, його завдання як держ.менеджера повинна була бути саме серія А штучні екземпляри це досягнення КБ взагалі розраховувати на вундервафлі , власні чи "партнерів" - не варто культура масового виробництва зараз саме на Сході Навіть якщо на Заході винайдуть якусь бутіково-ювелірну вундервафлю - на Сході зроблять реінжинирінг. та запустять у десятикроатно більшу серію Тисячу років тому було навпаки. Китайці винайшли порох та гармати, передавали їх монголам та арабам Але європейці тоді мали більш розвинену промисловість, і повернули артилерію проти її засновників Московити були у шоці 1376р. коли у війні з казанськими татарами ті їх обстрілювали гарматами.Бо самі такого не мали і слабо уявляли що це. Але вони таки отримали трофеї, навчилися вирбляти їх більше ніж татари(китайці) а ще більше купляли на Заході Зараз нажаль полюса розвитку змінилися
alex_dvornichenko написав:.......... На вскидку. Общие оборонные расходы стран Евросоюза, большинство из которых являются членами НАТО, в 2024 году составили 343,2 млрд евро. Общие расходы всех европейских членов НАТО (включая страны вне ЕС, такие как Великобритания, Норвегия и Турция) в 2024 году оцениваются примерно в 454 млрд долларов (~420 млрд евро). С тендециями увеличения. Сколько не жалко отрезать восточному форпосту ?
Цифра 454 млрд. впечатляет, хотя она в 2 с копеечкой раза меньше, чем у США. Но маленькая проблема в том, что на Западе, в отличие от ситуации у нас до войны, гораздо больше тратится на разработку и производство вооружений, а не на текущие расходы на содержание армии. И эти 454 млрд. расцениваются как недостаточные. Так что "лишних" денег у них нет.
Утопия, 800 тысяч вооруженных злых людей на продпайке не удержать.
Не так уж и сложно. Достаточно не принимать в ЕС. Или даже принять, но на "особых условиях". В частности, запретить нам свободное перемещение рабочей силы. При этом мы можем открыть границы, а Европа ужесточит пограничный контроль. При необходимости может даже ввести въездные визы. Не очень понял, что вы имеете ввиду под: "Те кто поборзее, возглавят 800к и перераспределят бюджеты, и большинство из 800к будут только за". Если перераспределение нашего бюджета в свою пользу, то это им не очень поможет - не особо будет, что перераспределять. Тут можно обратиться к расчётам бкдивельника - если скромненький бюджет перераспределить в пользу этих 800 тыс., то им добавится очень немного.
Что касается «Нептуна» и «Фламинго», то они уже неоднократно применялись в боевых условиях. Есть фотографии и видео, подтверждающие их попадание в цель.
Правда, в экспертной среде бытует определенный скепсис относительно реальной эффективности «Фламинго» и способности производителя выйти на заявленные темпы производства (200 ракет в месяц). В конце осени прошлого года представитель генштаба ВСУ Дмитрий Лиховой назвал FP-5 «экспериментальным оружием с высокими заявленными тактико-техническими характеристиками и большим потенциалом развития».
«... Ракетная программа активно развивается, она расширяется не только количественно, но и по числу номенклатур и производителей. Это не один производитель», — подчеркнул Жумадилов.
Думаю, было бы целесообразно выбрать один-два образца и одного-двух производителей и сосредоточиться на них. Как сделали в РФ с шахедами. Больше было бы толку. В статье есть и о "Сапсане" ("Громе-2"), о котором тут часто вспоминали (особенно Шмитт), обвиняя Зеленского в "срыве ракетной программы". Тоже стоит посмотреть. Да и вообще о баллистических ракетах.
"наиболее сложные элементы баллистики: двигатель, твердое топливо к нему, сервоприводы. ........ По его данным, к началу полномасштабной российской агрессии «Южмаш» смог создать лишь четыре твердотопливных одноступенчатых двигателя для украинского «Сапсана».
Украинское профильное издание Defense Express сообщало, что удалось изготовить больше — 12 ракетных двигателей.
Однако самый большой скепсис эксперта вызывает реальная возможность «Южмаша» на данный момент производить эти двигатели после нескольких сокрушительных воздушных ударов России. В частности, 21 ноября 2024 года именно это предприятие в Днепре стало главной целью российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
«Остались ли у „Южмаша“ возможности производить эти двигатели? Это большой вопрос. Удар „Орешником“ в ноябре 2024 года был неспроста. По некоторым данным, удар пришелся именно по тому цеху, который был завязан на производстве двигателей», — говорит Жирохов в разговоре с Би-би-си. ....существует большая проблема с топливом к ним. .....Для создания ракетного топлива важно иметь доступ к большим объемам специальной химической продукции. В частности, нужен перхлорат аммония... .....В последние годы в мире стремительно растет спрос на это химическое соединение. Китайские производители — в числе лидеров по его производству и импорту. .....В Украине это соединение не производят. ........Даже Россия, имея мощные разработки советской эпохи, потратила на создание «Искандера» почти двадцать лет, миллиарды долларов и все еще продолжает его совершенствовать.
«Да, в учебниках все есть. Но ведь есть большая разница между учебником, практикой и реальным умением производить. И есть просто пропасть между концептом, образцом, который выходит на испытания, образцом, который их завершил и готов к серийному производству, и самой серийной ракетой. Между каждым из этих этапов — огромная пропасть во времени и деньгах», — говорит Катков.
Журналисты мировых изданий продолжают следить за историей вокруг Джеффри Эпштейна и его подруги из Минска Карины Шуляк.
В последней партии документов по «делу Эпштейна», опубликованной Минюстом США на прошлой неделе, сообщается, что за два дня до смерти он подписал документ, по которому значительную часть своего некогда огромного состояния он передавал своей тогдашней белорусской подруге.
Предполагается, что Эпштейн совершил самоубийство в тюремной камере 10 августа 2019 года; общая сумма, которую Эпштейн завещал Шуляк, составляет около 100 млн долларов.
Документ с завещанием называется 1953 Trust и находится в открытом доступе: он есть в числе файлов по делу Эпштейна, обнародованных властями США.
Помимо денежных средств, Эпштейн завещал Карине Шуляк свои острова Little St. James и Great St. James на Виргинских островах США, а также бриллиантовое кольцо с камнем весом около 32,73 карата.
Кроме того, согласно ранее опубликованным документам, Эпштейн подавался на белорусскую визу в 2016 году. Анкета на получение такой визы была заполнена от его имени. В графе «Цель поездки» было указано: «Поиск бизнеса с целью инвестирования» (looking to invest in a business). Доподлинно неизвестно, посетил ли Эпштейн Беларусь.
Среди файлов есть и письмо самой Карины Шуляк в генеральное консульство Беларуси в Нью-Йорке, направленное 24 апреля 2016 года. В нем она приглашает Эпштейна посетить Минск и утверждает, что тот будет проживать вместе с ее семьей.
Ранее журналисты сообщали, что Эпштейн переводил в Беларусь суммы денег в 10 и 20 тысяч долларов.
Карина Шуляк — бывшая студентка одного из белорусских вузов.
СМИ называют ее девушкой Эпштейна (они познакомились в США в 2009 году), а издание Daily Mail ранее утверждало, что Эпштейн оплатил дорогое лечение матери Карины и помог с деньгами для дома ее родителей, которые жили в Минске.
По информации New York Times, Карина Шуляк была последним человеком, которому финансист звонил перед смертью.
Би-би-си совместно с «Медиазоной»* и командой волонтеров установила имена 173 477 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. В распределении погибших по регионам чаще всего видна закономерность: чем выше уровень бедности, тем выше, как правило, показатель потерь.
«Предполагаю, что число людей, которые будут рассматривать для себя возможность подписать контракт и поехать на войну, будет только расти по мере замедления российской экономики и снижения темпов роста зарплат», — отмечает приглашенный сотрудник Центра анализа европейской политики Александр Коляндр. Детальный анализ данных, предоставленных Би-би-си и «Медиазоной», он опубликовал в издании The Bell*.
https://www.bbc.com/russian/articles/clyzwevz38qo Там есть и инфографика, из которой, например, видно, что количество потерь тем выше, чем беднее регион (видимо, и доля мобилизованных выше). Исключение - Сев. Кавказ и Чукотка. С Чукоткой понятно - высокие зарплаты, но и высокие цены.
«Скорее всего реальная экономическая ситуация в республиках Северного Кавказа несколько отличается от бумажных показателей. Там сильны семейные связи и большой процент теневой экономики, поэтому формально там много людей, живущих за чертой бедности. Но в реальности их условия могут быть лучше, чем у беднейших жителей других регионов», — объясняет Александр Коляндр. ...... По мнению аналитика, распределение потерь по регионам показывает, что Кремль старается держать «тяготы войны и бремя потерь» как можно дальше от Москвы, Санкт-Петербурга и республик Северного Кавказа.
«Спокойствие в столицах и на Северном Кавказе традиционно очень важно для сохранения социального порядка и стабильности в России», — отмечает Коляндр.
Всего нами установлено 6468 погибших офицеров в звании от лейтенанта до генерала. Их доля в общей массе потерь снижается и держится на уровне 2-3%. Для сравнения: в первые месяцы войны, когда на фронте в основном воевали контрактники, офицеры составляли до 20% погибших.
По оценкам военных аналитиков, наш подсчет по кладбищам, мемориалам и некрологам покрывает от 45 до 65% от фактического числа погибших. ........ С учетом приведенной выше оценки, реальное число погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 267 000 до 385 500 человек
_hunter написав:прямо вижу как все примерно 10 лямов беженцев после отмены ВП в страну ломанутся...
Та ні, не всі, тільки хантери та інший непотріб, яким перестануть сплачувати 500 ойро та надавати житло на шару.
Почему он "непотриб"? Аргументируйте,если можете-нормально. Ругаться смысла нет, неинтересно. У меня тоже товарищ выехал, строит свою жизнь в Польше заново. Он не должен был погибать или влачить ужасное состояние бессрочно ради других,с моей точки зрения. Право личности на спасение я ставлю выше любых законов, как и ЕС, кстати, разрешив ему пребывать и работать без проблем.