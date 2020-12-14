|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості.
Додано: П'ят 06 лют, 2026 10:42
Faceless написав: Bolt написав: Faceless написав:
Так ту ініціативу ніби так і не вводили, і найголовніше, згідно з ПК це зобовʼязання і так існує, нічого нового немає
Що саме існує? Більше 3-х продажів в рік реєструвати ФОПа, чи сплачувати податок (18+5)% Мені брат з Данії барахла різного передав, я вже через ЛОХа майже на 10 продав, і ще думаю на 15-20 кг буде.
Існує зобовʼязання сплачувати податки з доходів від продажу, в тому числі на олх. Причому неважливо, скільки продажів за рік було.
І навіть ваші підробітки з розбору старих пралок.
Просто це нереально адмініструвати, тому й хотіли напрягти площадки бути податковим агентом
Але фактично закінчилось нічим. Видно НП забашляла кому треба бо оборотт різко впали.
Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:15
Bolt написав:
Але фактично закінчилось нічим. Видно НП забашляла кому треба бо оборотт різко впали.
До чого тут Нова пошта, вона не маркетплейс.
Додано: П'ят 06 лют, 2026 12:56
Faceless написав:
Damien написав:Как себе вообще представляют умники "контрольную закупку"???
Ну если там это сдается дворец и пришла заказуха именно на этого "клиента", то налоговики и могу провести некую спецоперацию. А если это рядовая однуха на Теремках? Налоговику выдадут для "контрольной закупки" 30-40 тыс грн для оплаты первого и последнего месяца? И потом еще выпишут командировку на месяц, чтоб он сидел в этой квартире и изображал жильца? И даже если это сделать, то как быть, если арендодатель вдруг заподозрил и отчитался в налоговую как физлицо? Пропали 40тыс грн и месяц работы?
При "постановке раком" никакие опросы соседей тут не решают - нужен факт оплаты, который ой как нелегко доказать.
Контрольна закупка не обовʼязково передбачає кінцеве укладення угоди. Вибирається рандомно обʼява, на неї приходить представник податкової, дивиться, розпитує як звичайний орендар, уточнює що це ж не перша здача і все
, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки, вони це люблять. Можна звісно судитися відносно того, за який період не сплачені податки, але з цього моменту це вже неважливо.
Якщо орендодавець щось запідозрить як ви кажете, за попередні періоди подавати декларацію вже пізно, ну і власне якщо й так, проблеми немає, мети досягнуто, і ніяких витрат зайвих не буде
Т.е. если на уточнение - ответно уточнить "что-вы, конечно же первая!" - то риск максимум в налог на первый/последний месяцы?
Додано: П'ят 06 лют, 2026 14:15
Faceless написав: Bolt написав:
Але фактично закінчилось нічим. Видно НП забашляла кому треба бо оборотт різко впали.
До чого тут Нова пошта, вона не маркетплейс.
Бо леаова частина через них шла, ОЛХ доставка або наложка.
Додано: П'ят 06 лют, 2026 14:41
я ще раз хочу підкреслити, що найбільшу виразку перспектива оподаткування оренди нерухомості чомусь викликає у професійних борцунів з корупцією з диванів та перманентних та ущемлених лузерів та невдах
просто запамʼятайте цю їх реакцію
Додано: П'ят 06 лют, 2026 14:55
Bolt написав: Faceless написав: Bolt написав:
Але фактично закінчилось нічим. Видно НП забашляла кому треба бо оборотт різко впали.
До чого тут Нова пошта, вона не маркетплейс.
Бо леаова частина через них шла, ОЛХ доставка або наложка.
Але мотивація сумнівна
Якщо б хтось і лобіював то та ж Розетка, що купила Пром, а не Нова Пошта, яка ніяким боком до того, і падіння обороту теж навряд би сталося, просто з маркетплейсів пішли б на інші майданчики
Додано: П'ят 06 лют, 2026 14:56
Faceless написав:
Damien написав:Как себе вообще представляют умники "контрольную закупку"???
Ну если там это сдается дворец и пришла заказуха именно на этого "клиента", то налоговики и могу провести некую спецоперацию. А если это рядовая однуха на Теремках? Налоговику выдадут для "контрольной закупки" 30-40 тыс грн для оплаты первого и последнего месяца? И потом еще выпишут командировку на месяц, чтоб он сидел в этой квартире и изображал жильца? И даже если это сделать, то как быть, если арендодатель вдруг заподозрил и отчитался в налоговую как физлицо? Пропали 40тыс грн и месяц работы?
При "постановке раком" никакие опросы соседей тут не решают - нужен факт оплаты, который ой как нелегко доказать.
Контрольна закупка не обовʼязково передбачає кінцеве укладення угоди. Вибирається рандомно обʼява, на неї приходить представник податкової, дивиться, розпитує як звичайний орендар, уточнює що це ж не перша здача і все, податкова легко нараховує несплачені податки за останні три роки, вони це люблять. Можна звісно судитися відносно того, за який період не сплачені податки, але з цього моменту це вже неважливо.
Якщо орендодавець щось запідозрить як ви кажете, за попередні періоди подавати декларацію вже пізно, ну і власне якщо й так, проблеми немає, мети досягнуто, і ніяких витрат зайвих не буде
На перегляд прийде рил. І що вони з ним зроблять?
Податківців видно за кілометр по недолугому виразу обличчя)). Це ж не США, де агенти будуть лазити в костюмах з півлітровими стаканами кави
