Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 лют, 2026 07:56
Faceless написав:Ви багато стикалися з податковою?
Вони вельми легко нараховують податки за попередні періоди, звісно, можна оскаржити в суді, якщо вийде. Історію обʼяв вашої хати теж можна підняти, як рилів доєднати.
В усьому світі є шляхи як обкласти податками орендодавців, і тільки Україна унікальна, ага ага
В этом году исполнится 20 лет как я ФОП, так что достаточно пересекался.
Без доказанного и задокументированного факта оплаты (и не просто какой-то оплаты а с доказательствами, что это была оплата за аренду) ничего сделать нельзя.
А если это не ФОП, а физлицо, то ситуация совсем плохая для налоговой, поскольку физлицо имеет право подать декларацию о полученных доходах аж в начале следующего года и сама "контрольная закупка" теряет в этом случае любой смысл ввиду растянутости по времени. То есть надо не только доказать и задокументировать оплату, но и подождать до 12 месяцев - вдруг отчитается клиент.
ЭТИ ВСЕ "КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ" В СФЕРЕ АРЕНДЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ - НЕ РАБОТАЮТ И В ПРИНЦИПЕ НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ.
Damien
Додано: Суб 07 лют, 2026 08:16
Все судьи - арендаторы.
Депутаты тоже
Вряд-ли в судах будут защищать нелепые истории налоговой
Волки с Уолл-Стрит)
Бетон
Додано: Суб 07 лют, 2026 08:18
adeges написав: Бетон написав: kingkongovets написав:
хлопці, йдіть на фб Шуляк і пишіть все це їй
я лише хотів звернути увагу лендлордів на те що їх скоро таки загонять в фіскальне стойло і питання лише на яких саме умовах
В Европе до трети рынка в тени. И там налоги кратно меньше.
Будет налог как в Польше 8.5%, будут платить. Будет 23% - никто не будет.
Уже загоняли в стойло
Щодо Європи, щонайменше західної, то не правда
Европейцы гребут чёрный нал, как не в себя. Об этом рассказывают те, кто там сейчас живёт. И в Ирландии и во Франции. А в Испании - тем более.
Возможно, кроме Германии, части Скандинавии
Бетон
Додано: Суб 07 лют, 2026 10:48
Для налогообложения аренды нужна либо государственная регистрация договоров, либо тупо облагать саму недвижимость. Но второе уже и так сделано, вопрос в ставке налога.
anduzenko
