Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Faceless написав:Ви багато стикалися з податковою? Вони вельми легко нараховують податки за попередні періоди, звісно, можна оскаржити в суді, якщо вийде. Історію обʼяв вашої хати теж можна підняти, як рилів доєднати. В усьому світі є шляхи як обкласти податками орендодавців, і тільки Україна унікальна, ага ага
В этом году исполнится 20 лет как я ФОП, так что достаточно пересекался. Без доказанного и задокументированного факта оплаты (и не просто какой-то оплаты а с доказательствами, что это была оплата за аренду) ничего сделать нельзя. А если это не ФОП, а физлицо, то ситуация совсем плохая для налоговой, поскольку физлицо имеет право подать декларацию о полученных доходах аж в начале следующего года и сама "контрольная закупка" теряет в этом случае любой смысл ввиду растянутости по времени. То есть надо не только доказать и задокументировать оплату, но и подождать до 12 месяцев - вдруг отчитается клиент. ЭТИ ВСЕ "КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ" В СФЕРЕ АРЕНДЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ - НЕ РАБОТАЮТ И В ПРИНЦИПЕ НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ.
Ну, по-перше- вже була інформація, що податкова виявляла таким чином факти здачі в оренду без сплати податків. Небагато, але вже є. По-друге, цей підхід досить ефективно працює проти юросіб, і з нашим скаженим принтером в раді проголосувати щось, щоб спростити для податкової такі кейси теж цілком реально По-третє, я ніде не писав, що це єдиний спосіб вивести орендодавця на чисту воду. Це лише приклад, перше що прийшло на думку. І взагалі у нас податкове законодавство дещо відрізняється від інших галузей тим, що по суті тут діє презумпція вини, і це платнику податків треба доводити, що він не має сплачувати щось, а не навпаки.
>>> податкова виявляла таким чином факти здачі в оренду без сплати податків. Небагато, але вже є. Так вопрос же не в "поймают/не поймают" - а в том, что будет если поймают. Закончилось оно чем - в итоге?
>>> і це платнику податків треба доводити, що він не має сплачувати щось, а не навпаки ФОПам/юрикам - и в довольно ограниченном наборе ситуаций. Примерно как в произволе тцкшников "вот тебе штраф, а потом ходи - доказывай в суде, что у тебя отсрочка была в то время". Но, почему-то, фискалы элементарнейших способ пополнения бюджета игнорируют - "штраф всем гражданам на одну минималку"...
Бетон написав:В мире не будет существовать аналогов таких сооружений, которые мы делаем у нас, в Украине. Их всего 4. Мы должны сделать их», — Найем про защиту энергетики.
Ха ха. Мы видим
Да никакие сооружения не помогут, дальше только хуже будет. Только разбегание по норам сделает атаки просто бессмысленными, а это приговор большим городам. Возможно летом будет казаться что стало лучше, самое время скидывать бетон будет.
Представь себе, эти недоумки собираются 5 лет строить новую тец. За пол миллиарда. Хотя украдут полтора. Как тебе такое, Илон Маск? Мы с вами обсуждали децентрализацию, а эти 5 лет будут строить то, что сносится ракетой в один миг