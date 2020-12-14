Додано: Суб 07 лют, 2026 07:56

Faceless написав: Ви багато стикалися з податковою? Вони вельми легко нараховують податки за попередні періоди, звісно, можна оскаржити в суді, якщо вийде. Історію обʼяв вашої хати теж можна підняти, як рилів доєднати.

В этом году исполнится 20 лет как я ФОП, так что достаточно пересекался.Без доказанного и задокументированного факта оплаты (и не просто какой-то оплаты а с доказательствами, что это была оплата за аренду) ничего сделать нельзя.А если это не ФОП, а физлицо, то ситуация совсем плохая для налоговой, поскольку физлицо имеет право подать декларацию о полученных доходах аж в начале следующего года и сама "контрольная закупка" теряет в этом случае любой смысл ввиду растянутости по времени. То есть надо не только доказать и задокументировать оплату, но и подождать до 12 месяцев - вдруг отчитается клиент.ЭТИ ВСЕ "КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ" В СФЕРЕ АРЕНДЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ - НЕ РАБОТАЮТ И В ПРИНЦИПЕ НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ.