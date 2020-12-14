|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 07 лют, 2026 22:07
Бетон
может наконец за 30 лет родят стратегию со сжиганием мусора. там и тепло и электроэнергия и отсутствие свалок одновременно. как раз на базе разваленной тэц на дарнице можно было б поставить.
разумеется по нормальным технологиям, как строят в центре европейских и японских городов.
-
smdtranz
-
-
- Повідомлень: 803
- З нами з: 05.08.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 07 лют, 2026 22:32
Бетон написав:
Представь себе, эти недоумки собираются 5 лет строить новую тец. За пол миллиарда. Хотя украдут полтора. Как тебе такое, Илон Маск?
Мы с вами обсуждали децентрализацию, а эти 5 лет будут строить то, что сносится ракетой в один миг
Они вообще ничего строить не будут, как там на пленках Миндича -"жалко деньги выкидывать"?
Сразу все украдут и кто-то назначенный ответственным-тупо сбежит.
В целом КПД 100% у схемы , это по физике так не бывает, а по нашим ворам- вполне себе.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1284
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 07 лют, 2026 23:21
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Представь себе, эти недоумки собираются 5 лет строить новую тец. За пол миллиарда. Хотя украдут полтора. Как тебе такое, Илон Маск?
Мы с вами обсуждали децентрализацию, а эти 5 лет будут строить то, что сносится ракетой в один миг
Они вообще ничего строить не будут, как там на пленках Миндича -"жалко деньги выкидывать"?
Сразу все украдут и кто-то назначенный ответственным-тупо сбежит.
В целом КПД 100% у схемы , это по физике так не бывает, а по нашим ворам- вполне себе.
фільм "Ідіократія" був знятий в оптимістично-комедійному жанрі
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42292
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 07 лют, 2026 23:26
flyman написав:
фільм "Ідіократія" був знятий в оптимістично-комедійному жанрі
А в каком жанре был снят фильм "слуга народа", именно та сцена, где потужного собираются жарить на ритуальном костре, с фразой "ты же нас, чучело, оставил без света газа и воды"?
Футуристически-документальном?
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1284
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25356
|17509634
|
|
|1380
|6875906
|
|
|3
|89883
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|