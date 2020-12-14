|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 08 лют, 2026 06:49
Бетон написав:
Представь себе, эти недоумки собираются 5 лет строить новую тец. За пол миллиарда. Хотя украдут полтора. Как тебе такое, Илон Маск?
Меня больше интересует, от каого момента они собрались отсчитывать эти 5 лет? Что, война уже закончилась, и обстрелы прекратились?
Когда российская авиация разбомбила мариупольский драмтеатр, тоже была куча желающих восстановить всё в кратчайшие сроки. Даже итальянцы какие-то. Замечательно восстановили, ага. Может даже и не украли ничего в процессе, я как-то перестал следить.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3627
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 655 раз.
- Подякували: 538 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
Додано: Нед 08 лют, 2026 10:51
M-Audio написав: Бетон написав:
Представь себе, эти недоумки собираются 5 лет строить новую тец. За пол миллиарда. Хотя украдут полтора. Как тебе такое, Илон Маск?
Меня больше интересует, от каого момента они собрались отсчитывать эти 5 лет? Что, война уже закончилась, и обстрелы прекратились?
Когда российская авиация разбомбила мариупольский драмтеатр, тоже была куча желающих восстановить всё в кратчайшие сроки. Даже итальянцы какие-то. Замечательно восстановили, ага. Может даже и не украли ничего в процессе, я как-то перестал следить.
Проблема серьезная и думаю при нінешнем уровне керманичей не решаема.
За два месяца можно только битій кирпич вівезти. Журналюги как попугаи повторяют даже не думая.
Как 1000 домов подготовить реально к следующему отопительному сезону ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2779
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3180 раз.
- Подякували: 467 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Нед 08 лют, 2026 11:21
Влада збирається 5 років будувати одну велику ТЕЦ за пів мільярда (реально — за півтора), яку можна винести однією ракетою.
Це не стратегія. Це ідіотизм.
Замість децентралізації, сотень малих котелень і розподіленої генерації — вони вперто граються в гігантоманію радянського типу. Те саме, що вже показало свою повну безпорадність під ударами.
Велику станцію легко знищити. Сотні малих — майже неможливо.
Але великі проєкти легше пиляти.
знову продають бетон замість безпеки.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5992
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25356
|17511967
|
|
|1380
|6876375
|
|
|3
|90083
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|