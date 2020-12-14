Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
kingkongovets написав:Довгобуд біля Європейської площі планують розморозити
Бізнесмен Максим Кріппа, який володіє БЦ «Парус», готелем «Україна», Міжнародним виставковим центром, а також інвестує у кіберспорт, придбав контрольний пакет фірми «Грааль», яка володіє цією ділянкою.
Він хоче збудувати там комплекс «Столичний», що поєднає готельні, офісні та громадські функції. Також у межах проекту там збудують підземний паркінг, що, за словами бізнесмена, розвантажить центр міста, а на Європейській площі реставрують пішохідні переходи.
Кріппа запевняє, що комплекс «Столичний» «вписуватиметься в архітектурний ансамбль центру Києва». Проєкт фінансуватиме підприємець власним коштом.
Такий проєкт будівлі створив попередній власник фірми «Грааль». Творча архітектурна майстерня А. Пашенько
Дякую, цікаво, а не знаєте чия ділянка на Великій Васильківській біля площи Українських героїв!?
Бетон написав:Я это понял, когда посетил центр Варшавы
головними фішками Києва завжди були ландшафт і клімат, а не архітектура і тому Києв треба порівнювати не з пласкою як стіл Варшавою з її постійними дощами, а з Будапештом
В яблочко. Саме про це й думав. Вісла і поруч не стояла з величчю Дніпра, а густі крони дерев на київських схилах — окрема магія. Але цікаво інше: сама нарізка вулиць, масштаб кварталів і загальне відчуття міського простору в Варшаві чомусь реально нагадували Київ. Коли колись їздив містом — ловив майже київські вайби