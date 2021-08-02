RSS
  #<1 ... 2536253725382539
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 23:07

Аркада, Укрбуд, Київміськбуд

  Damien написав:
  UA написав:
  Damien написав:Те, что достроены полностью, но не подключены к коммуникациям - да, можно и подключить. Естественно, за счет жильцов и по тройным тарифам за подключение. Ну и в дальнейшем сделать им тариф на воду/свет нечто среднее между обычным и коммерческим тарифами. Чтобы помнили.
А все, что не достроено из УКО - снести к чертовой матери. За те деньги, что получены от подключения достроенного и за деньги от продажи освободившихся участков.

Ти думаєш, інвестори Войцеха розуміли куди лізуть?
Це дуже по українські, прокуратура кришевала Войцеха, а покарати треба інвесторів.
Проклята територія.

Прокуратура крышевала как именно? Они никак не легализовывали УКО, просто не трогали "прямо здесь и сейчас" без всяких гарантий на будущее. Ну примерно как выйти из бусика незламности без посещения ТЦК и гарантий что завтра не случится то же самое.
Уверен, что 99,5% из всех инвесторов УКО отлично понимали куда они лезут, информации об этом после 2010г лилось много в инете, предупреждали из каждого утюга. Но жадность плюс примеры достройки и введения отдельных ЖК в эксплуатацию через суд - побеждали.
Понятно, что когда уже "не получилось", то начинают включать дурачка и изображать из себя жертв.

Аркада, Укрбуд, Київміськбуд теж ?
flyman

 




 

 


Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 23:15

А як же "вікна забиті дошками"?

  Хомякоид написав:
  Wirująświatła написав:Зображення


Цє перемога. Оренда квартири в Києві менше ніж 200 євро

Це де? На Троєщині в будинку 24/7 без е.е., промерзлими та порепаними трубами опалення/водопостачання/каналізації та вигрібною ямою тіпа сральнік у дворі?

А як же "вікна забиті дошками"?
flyman

 




 

 


Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 13:58

Re: Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві

Всё таки хотел бы посмотреть хоть одно окно, забитое досками, не в аварийном или покалеченном шахедом доме, со всеми работающими! коммуникациями, хоть в Киеве, хоть в Запоре, Харькове или у нас.
И не забываем про то, что жилой фонд с деревянными перекрытиямм построенный до кровавого йоси и при нём уже практически весь годится под снос, и там живут те, кто либо не смог продать это наследство бабки за что дают, ибо жадность, либо снимает немного(намного) ниже рынка.
барабашов

 




 

 
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:58

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

«Квартирна міграція» через комунальний колапс у Києві: яке житло подешевшало
Ірина_


 




 

 
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:27

  Ірина_ написав:Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

«Квартирна міграція» через комунальний колапс у Києві: яке житло подешевшало

прежде чем советовать , сходите снимите ,шоб не блевануть если не в парадном то в квартире
Vadim_
 




 

 
