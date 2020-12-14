Схоже, що за зиму жодних змін в парадигмі мислення "дорожайників" - не відбулось. Подумаєш, третина Києва два тижня жила без опалення в мороз -20°С.
"А чьо? Европа деньги даёт, и немало! Нам хватит!"
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лют, 2026 18:56
Схоже, що за зиму жодних змін в парадигмі мислення "дорожайників" - не відбулось. Подумаєш, третина Києва два тижня жила без опалення в мороз -20°С.
"А чьо? Европа деньги даёт, и немало! Нам хватит!"
Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 лют, 2026 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 лют, 2026 18:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 25 лют, 2026 18:59
Ккц, схоже, ти працевлаштувався глашатаєм в КМДА? На ставку чи на півставки? Так ти хвалиш чиновників, так хвалиш!
Рупор тобі видали?
А рукавиці, щоб пальці не натер?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 лют, 2026 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 лют, 2026 19:05
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
схоже когось дуже корчить від гарних новин
не дивує що це якраз ті, хто ржав та глузував з фото забитих після прильотів фанерою вікон
модератори, вам ще не набридло підчищати лайно за цим покидьком?
Додано: Сер 25 лют, 2026 19:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Теж не розумію оце нагнітання. Ситуація явно виправляється. Ось з початку доби. Кожен може порахувати скільки було світло , скільки ні.
🟢 04:03 Світло з'явилося
🕓 Його не було 1год 57хв
🔴 11:32 Світло зникло
🕓 Воно було 7год 29хв
🟢 14:51 Світло з'явилося
🕓 Його не було 3год 17хв
Зараз є. Тут щось критичне?
Додано: Сер 25 лют, 2026 20:01
Якщо жити десь в селі, як Франт, топити грубку кізяками та пити місцевий неякісний самогон, то для нього це критично.
Бо у нього все погано ... )
Додано: Сер 25 лют, 2026 20:04
А хто нагнітає?
По моєму, все чудово!
А далі буде ще краще!
_____
А що чернігівський бобік робить на київському форумі?
Заблудився чотирилапий, бідолашний, не може знайти в снігах дорогу до конурки на Масанах? Прибіг тявкати в чуже місто? Може, хто кине шматок недоїденої сосиски?
Востаннє редагувалось Frant в Сер 25 лют, 2026 20:50, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 25 лют, 2026 20:26
|