Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 17:15

  Бетон написав:Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе

Как всегда, по сути никто ничего.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6064
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 17:16

  pesikot написав:
  BIGor написав:
  stm написав:Бігор робить хибний висновок що софтсерв звільнив 4000 співробітників тому що криза чи війна. Але слон у кімнаті - це АІ, а він навряд чи сеньор ) тим цікавіше )

Цікаво, як "Оксанки" радіють тому що 4 тис. високоспеціалізованих ІТ втратили роботу (туди ж їх сімї). Ніщо не бажає більшого зла українцям - як самі українці.

Ти пошукай про 4 тисячі звільнених з софтсев ... ))

В Софтсерві до війни працювало 11 тис, станом на 2026 рік - 7 тис. Рахувати вмієш?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10508
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1497 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 17:53

  Бетон написав:
  Бетон написав:Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе

Как всегда, по сути никто ничего.

Жодна з операцій до отримання інвалідності не вважається адекватною по суті )
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6292
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 18:11

  BIGor написав:
  pesikot написав:
  BIGor написав:Цікаво, як "Оксанки" радіють тому що 4 тис. високоспеціалізованих ІТ втратили роботу (туди ж їх сімї). Ніщо не бажає більшого зла українцям - як самі українці.

Ти пошукай про 4 тисячі звільнених з софтсев ... ))

В Софтсерві до війни працювало 11 тис, станом на 2026 рік - 7 тис. Рахувати вмієш?

Ти точно тестувальником працюєш ?

До війни, це в якому році ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13468
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 18:13

  Бетон написав:
  Бетон написав:Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе

Как всегда, по сути никто ничего.

А ты, когда сопли на кулак наматываеш про ТЦК, как тебя окружили, много по сути пишеш ?

Сам давай, сам )
Как вырвешься из окружения ТЦК )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13468
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 18:34

  pesikot написав:До війни, це в якому році ?

Згадай в якому році почалась війна якщо зможеш. І очевидно ти не вмієш рахувати, раз не можеш відняти 7 тис. від 11 тис.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10508
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1497 раз.
Подякували: 1908 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Нед 01 бер, 2026 18:55

  BIGor написав:
  pesikot написав:До війни, це в якому році ?

Згадай в якому році почалась війна якщо зможеш. І очевидно ти не вмієш рахувати, раз не можеш відняти 7 тис. від 11 тис.

Я б тебе, навіть двірником, до себе не взяв би )

То до війни, це якій рік ?

2018 ? 2019 ? 2020 ? 2021 ?

PS. Чому ти постійно підтверджуеш той факт, за що тебе з BIG4 аудиторів звільнили
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13468
З нами з: 31.08.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
