Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 07:26

rjkz

вже в 2027 році ШІ досягне рівня людини, а далі набагато привзойде людину. На тлі розвитку (в білшій мірі Маском) розробок роботів, які зможуть фунціонально замінити людей фізичної праці, тто під загрозою 99% професій


Як це може виглядати на практиці? Робот з параметрами людини (руки-ноги) отримує тех завдання, проект і починає крутити фітинги чи паяти поліпропілен?
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 07:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:За для кращого розуміння, можете почитати пости Франта на гілці про еміграцію минулого тижня, де він в повному обсязі розкрився як ідеологічний сталінець.


ви на порядок гірше як еміграції минулого століття(бо вони в більшості не приймали участі у конструюванні режиму з якого втекли) так і сталіністів (ті якщо і звинучували когось у "троцькизмі" чи у шпіонажі на користь ворога, то хоча б знаходились усередині країни і пройшли випробування ВВВ разом із нею)
Чомусь ви не захотіли "триматися разом з Україною", з тою Україною, обриси якої ви, саме під вас, вибороли у 2014 та 2019 рр.
Звинучувати українців (навіть таких як франт)у роботі на ворога, несучи повну відповідальність за дизайн держ.устрою та ще й зістрибнувши за океан - то на порядок цинічніше сталінізма
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 08:24

  fox767676 написав:
  rjkz написав:За для кращого розуміння, можете почитати пости Франта на гілці про еміграцію минулого тижня, де він в повному обсязі розкрився як ідеологічний сталінець.


ви на порядок гірше як еміграції минулого століття(бо вони в більшості не приймали участі у конструюванні режиму з якого втекли) так і сталіністів (ті якщо і звинучували когось у "троцькизмі" чи у шпіонажі на користь ворога, то хоча б знаходились усередині країни і пройшли випробування ВВВ разом із нею)
Чомусь ви не захотіли "триматися разом з Україною", з тою Україною, обриси якої ви, саме під вас, вибороли у 2014 та 2019 рр.
Звинучувати українців (навіть таких як франт)у роботі на ворога, несучи повну відповідальність за дизайн держ.устрою та ще й зістрибнувши за океан - то на порядок цинічніше сталінізма

пан Rjkz - дрібний пристосуванець, ковбасний емігрант.
Який проголосував за прихід зелених популістів до влади, і зразу ж після того втік за кордон, залишивши в Києві 4 квартири. Я вважаю, що у ухилянтів такого типу - слід забирати нерухомість і віддавати тим, хто воює за державу. Навіть латиносів можна набрати, на такі плюшки, як норм ЗП, шмат землі і квартира в столиці. А таких квартир ухилянтських в Києві - десятки тисяч! :twisted:

  rjkz написав:Замінити сантехніка в Украіні з зп 12 (?) кує на рік - інше питання.

Ось хто буде відновлювати розбиті київські труби і магистралі після війни! Американські сантехніки і електрики, які в США залишились без роботи!
  fox767676 написав:Звинучувати українців (навіть таких як франт)у роботі на ворога,
пан Rjkz звинувачує мене в "сталінізмі". Насправді - мені боляче дивитись, як дерибанна Ыліта добиває державу.
Frant
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 08:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Я вважаю,


по-перше, зробити голосування нетаємним
по-друге, кожну передвиборчу програму пропускати через AI , щоб він очитстив її від пафосу і словоблудія і сформував key points і затведити це офіційним додатком до виборчого бюллетеня, щоб посилити відповідальність як канджидатів так і виборців
fox767676
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 08:38

Зображення

Хто писав що чоловійники зашибісь для життя ?
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 08:50

  Хомякоид написав:Хто писав що чоловійники зашибісь для життя ?
ті, хто накупив квартир на 20+ поверхах. Таких тут чимало
  rjkz написав:можете почитати пости Франта на гілці про еміграцію минулого тижня, де він в повному обсязі розкрився як ідеологічний сталінець.
Я з свого хлопського розуму все гадав, що йому Зеленський чимось не догодив

пан зе- є покровителем української корупції. Крім того, ця особа не здатна грамотно скласти 5 слів в одне речення. Тому пройопів він зробив забагато, як для такої відповідальної посади.

пане Rjkz, ви ж військовозобов,заний. Якщо ви хочете боротись з справжнімі сталіністами, приїзжайте в Київ. Сходимо в ТЦК, я допоможу вам обрати бригаду і посаду. Або ж можете в тилу ковати перемогу, навіть електриком чи сантехніком, в мороз -20 градусів, вночі, під обстрілами ремонтувати труби чи магістральні мережі. До речі, саниехніки і електрики мають відстрочку, так що зробимо вам. Або в цехах без опалення, будете капіталити двигуни танків та гусениці натягувати. Теж є відстрочка. ЗП 20 000 грн/міс і вище. Ковбаса є, не гірша американської. Ви ж заради шматка ковбаси на все здатні? .
Приїдете :mrgreen: ?
Frant
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 08:56

  Frant написав:
  Хомякоид написав:Хто писав що чоловійники зашибісь для життя ?
ті, хто накупив квартир на 20+ поверхах. Таких тут чимало

Я.
З нового року ні хвилини без води, ліфтів, Опалення не було в деякі дні по пару годин. Ціна додаткових витрат разоводо 100 дол з квартири. Де взагалі проблема при вартості квартир в новому фонді від 70 -80 тис дол за 1к? Де і коли починає вигравати ламповий хрущ підключений до розбитої ТЕЦ?
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 08:58

  Hotab написав:
  Frant написав:
  Хомякоид написав:Хто писав що чоловійники зашибісь для життя ?
ті, хто накупив квартир на 20+ поверхах. Таких тут чимало

Я.
З нового року ні хвилини без води, ліфтів, Опалення не було в деякі дні по пару годин. Ціна додаткових витрат разоводо 100 дол з квартири. Де взагалі проблема при вартості квартир в новому фонді від 70 -80 тис дол за 1к? Де і коли починає вигравати ламповий хрущ?

Це чудово.
Проте, 25-поверхових новобудів в Києві - тисячі. І недобудів - сотні.
Чомусь я впевнений, що в цілому в 25-поверхівках, статистика не така радісна. І з ліфтами, і з водою, і з опаленням.
  fox767676 написав:винучувати українців (навіть таких як франт)у роботі на ворога, несучи повну відповідальність за дизайн держ.устрою та ще й зістрибнувши за океан - то на порядок цинічніше сталінізма

дрібний нікчемний страхопудливий ковбасник?
Frant
