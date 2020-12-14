Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Хомякоид написав:Хто писав що чоловійники зашибісь для життя ?
ті, хто накупив квартир на 20+ поверхах. Таких тут чимало
Я. З нового року ні хвилини без води, ліфтів, Опалення не було в деякі дні по пару годин. Ціна додаткових витрат разоводо 100 дол з квартири. Де взагалі проблема при вартості квартир в новому фонді від 70 -80 тис дол за 1к? Де і коли починає вигравати ламповий хрущ підключений до розбитої ТЕЦ?
А підземний гараж є з паркомісцем Тоді все ок. По іншому дупа, як на картинці. До речі в Чабанчиках місць для авто вичтачає. В мене винаймали виключно автовласники
В ЖК є (правда трохи недолугий, не можна спуститись прямо з свого поверху туди на ліфті, прохід через вулицю на паркінг ) У мене - ні. Якщо буду жити далі в Києві - мабуть куплю. В Чорногорії є, і саме повноцінний, спуск туди на ліфті. Ціна питання 15 к євро
Такого лядства як ви показали на фото у нас нема. Спроби присікають миттєво. Дивіться час реакці.
Спочатку мʼяко: наклейки на лобаш, відправляють охорону поспілкуватись. Одна невменяшка кинула машину на 2 тижні на повороті Т-подібного перехрестя біля будинку (прибравши звідти бетонну сферу) . Проїзд був, проте ускладнено огляд і розʼїзд. Спочатку шукали власника щоб прибрав, не знайшли (чи не відповідав на дзвінки). Потім прокололи всі шини. Хто - невідомо. Власниця була з ЖК, не зальотні.
Якщо охорона дійсно слідкує то норм. А евакуатор визвати а не колоти шини ? А моєму місті 2=3 години і евакуатор приїзжає. Скільки у вас паркінг коштує в Кампусі ?
До речі Черногорію здавати в сезон не будете ? Я б виняйняв.
Хомякоид Наскільки знаю телефонували в поліцію кілька разів. Вони нічого не зробили. Самостійно евакуювати ніхто не має права, це крадіжка.
По цінам не знаю. Оголошення періодично зʼявляються і на аренду, і наче на продаж були, не питав ціну. Поряд ще просто є якась типу кинута промка (між будинком і проспектом Вадима Гетьмана), там величезна територія для стоянки. Є куди ставити з абонементом на місяць. Проте ж відкрита, не всіх таке влаштовує. Особливо враховуючи що поряд вже падав шмат чи ракети, чи Шахеда, і набило там машин. Мінімум лобові , а були і дахи хвилями. І двері зірвані з замків. У одного бариги радіоринківського взагалі в утіль авто.
Якщо охорона дійсно слідкує то норм
Ситуація з охороною мене взагалі улибає. Їх дійсно постійно відправляють то власника машини виховувати, то по квартирам ходити і вгамовувати коли хтось пізно ввечері шумить, чи в тихі години вдень стукає перфоратором. Я здивований, що це зробили функцією охорони. Накі воно б їм ото треба особисті тьорки жителів ЖК вирішувати. Але факт є, вони це роблять і в більшості випадків успішно.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 02 бер, 2026 10:22, всього редагувалось 1 раз.
Це чудово. Проте, 25-поверхових новобудів в Києві - тисячі. І недобудів - сотні. Чомусь я впевнений, що в цілому в 25-поверхівках, статистика не така радісна. І з ліфтами, і з водою, і з опаленням.
fox767676 написав:винучувати українців (навіть таких як франт)у роботі на ворога, несучи повну відповідальність за дизайн держ.устрою та ще й зістрибнувши за океан - то на порядок цинічніше сталінізма
Звинувачувач - дрібний нікчемний страхопудливий ковбасник? Яке моральне право має цей втікач, який кинув своїх 4 квартири в столиці, звинувачувати тих, хто залишився, хто хоть щось робить для своєї держави?
rjkz написав:можете почитати пости Франта на гілці про еміграцію минулого тижня, де він в повному обсязі розкрився як ідеологічний сталінець. Я з свого хлопського розуму все гадав, що йому Зеленський чимось не догодив
пан зе- є покровителем української корупції. Крім того, ця особа не здатна грамотно скласти 5 слів в одне речення. Тому пройопів він зробив забагато, як для такої відповідальної посади.
пане Rjkz, ви ж військовозобов,заний. Якщо ви хочете боротись з справжнімі сталіністами, приїзжайте в Київ. Сходимо в ТЦК, я допоможу вам обрати бригаду і посаду. Або ж можете в тилу ковати перемогу, навіть електриком чи сантехніком, в мороз -20 градусів, вночі, під обстрілами ремонтувати труби чи магістральні мережі. До речі, саниехніки і електрики мають відстрочку, так що зробимо вам. Або в цехах без опалення, будете капіталити двигуни танків та гусениці натягувати. Теж є відстрочка. ЗП 20 000 грн/міс і вище. Ковбаса є, не гірша американської. Ви ж заради шматка ковбаси на все здатні? . Приїдете ?
Hotab написав:Де і коли починає вигравати ламповий хрущ підключений до розбитої ТЕЦ?
Я теж ненавижу кляті "хрущі"! нікчемний спадок від СРСР! Всі ці будинки, мости, путєпроводи, атомні станції, ГЕС і ТЕЦ! Інша справа - результати 35-річного розквіту самостійної держави! Стільки гарних маєтків навколо міст і ресторанів біля доріг набудували! І зарплати які великі у пересічного, особливо до війни були!