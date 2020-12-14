RSS
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:13

Хомякоид
Наскільки знаю телефонували в поліцію кілька разів. Вони нічого не зробили. Самостійно евакуювати ніхто не має права, це крадіжка.

По цінам не знаю. Оголошення періодично зʼявляються і на аренду, і наче на продаж були, не питав ціну. Поряд ще просто є якась типу кинута промка (між будинком і проспектом Вадима Гетьмана), там величезна територія для стоянки. Є куди ставити з абонементом на місяць. Проте ж відкрита, не всіх таке влаштовує. Особливо враховуючи що поряд вже падав шмат чи ракети, чи Шахеда, і набило там машин. Мінімум лобові , а були і дахи хвилями. І двері зірвані з замків. У одного бариги радіоринківського взагалі в утіль авто.

Якщо охорона дійсно слідкує то норм

Ситуація з охороною мене взагалі улибає. Їх дійсно постійно відправляють то власника машини виховувати, то по квартирам ходити і вгамовувати коли хтось пізно ввечері шумить, чи в тихі години вдень стукає перфоратором.
Я здивований, що це зробили функцією охорони. Накі воно б їм ото треба особисті тьорки жителів ЖК вирішувати. Але факт є, вони це роблять і в більшості випадків успішно.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:32

Hotab

радует что автомобыдло воспитывают жестко. с этим беда, право притулить тарантас каждый считает почти что конституционным
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 13:45

  Бетон написав:
  Бетон написав:Что купить.
Славутич низкий этаж 85куе 48м2 или грейт высокий этаж 78 куе

Как всегда, по сути никто ничего.

А на правому березі нічого цікавого немає?
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 14:21

  Hotab написав:Опалення повернули майже всім (у мене не вимикалось).

У Києві без опалення залишаються понад 1000 будинків – КМВА

Станом на 2 березня у Києві теплопостачання відсутнє у 1126 будинках.
Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телеканалу "Ми-Україна".
Близько 900 з цих будинків – на лівому березі столиці. Вони відключені через зупинку об'єкта критичної інфрастуктури, який подавав до них тепло.

https://epravda.com.ua/energetika/u-kiy ... nya-818584
