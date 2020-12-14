RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12737127381273912740>
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:14

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
Hotab написав:[b]
Але ж лукін бек Бетон має більші успіхи в інвестуванні. Хто я такий щоб ставити в приклад себе чи критикувати його .


ти, як і багато інших тут не розумієш різницю між інвестиціями та спекуляціями

Бетон не інвестор, він спекулянт
інвестиціі - це про інше

тут интересна математика процесса...
насколько понял Бетон каждый новый бетон(каламбур :mrgreen: ) покупает дороже предыдущего и каждый новый ремонт выходит дороже(если однотипный), учитывая короткий временной промежуток покупка/ремонт/продажа можно прийти к схеме "мама заканчивайте торгувать бо скоро нечем будет сдачу давать"(утрирую :shock: )

Естественно год закончен удачно.
Я не просто догоняю рост цен на квартиры без ремонта. Я постоянно улучшаю их характеристики - метраж, локацию.
Рост стоимости квартир с ремонтом отстаёт от цен без него. Это, действительно, проблема. Но я нашёл решение
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6070
З нами з: 17.12.22
Подякував: 221 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:20

  kingkongovets написав:
Бетон написав:
Hotab написав:[b]
Але ж лукін бек Бетон має більші успіхи в інвестуванні. Хто я такий щоб ставити в приклад себе чи критикувати його .

ти, як і багато інших тут не розумієш різницю між інвестиціями та спекуляціями

Бетон не інвестор, він спекулянт
інвестиціі - це про інше



Спекуляция — это купить дешевле и продать дороже, не создавая добавленной стоимости, просто на изменении цены.

Я вкладываю свой капитал в ремонт, повышаю ликвидность и продаю дороже. Это не перекупил-перепродал без изменений
ще раз перечитай мій попередній пост і вмикни нарешті мозок

в терміні спекуляція нема нічого поганого, але не треба плутати його з інвестицією

ти - спекулянт а не інвестор і твоя рефлексія тут ні до чого

Причём здесь плохое или хорошее.
Я просто не спекулянт не потому что это плохо, а потому что это просто не спекуляция.

Это просто вид девелопмента и всё

Девелопмент (от англ. development — «развитие») — это предпринимательская деятельность по созданию, реконструкции или изменению объектов недвижимости, направленная на повышение их стоимости
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6070
З нами з: 17.12.22
Подякував: 221 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:Причём здесь плохое или хорошее.
Я просто не спекулянт не потому что это плохо, а потому что это просто не спекуляция.

Это просто вид девелопмента и всё

Девелопмент (от англ. development — «развитие») — это предпринимательская деятельность по созданию, реконструкции или изменению объектов недвижимости, направленная на повышение их стоимости
це звичайнісінька спекуляція, не тупи)
який ти в сраку «девелопер» бгг)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12206
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:30

  kingkongovets написав:
Бетон написав:Причём здесь плохое или хорошее.
Я просто не спекулянт не потому что это плохо, а потому что это просто не спекуляция.

Это просто вид девелопмента и всё

Девелопмент (от англ. development — «развитие») — это предпринимательская деятельность по созданию, реконструкции или изменению объектов недвижимости, направленная на повышение их стоимости
це звичайнісінька спекуляція, не тупи)
який ти в сраку «девелопер» бгг)

От такий в сраку
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6070
З нами з: 17.12.22
Подякував: 221 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:39

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:
Бетон написав:Причём здесь плохое или хорошее.
Я просто не спекулянт не потому что это плохо, а потому что это просто не спекуляция.

Это просто вид девелопмента и всё

Девелопмент (от англ. development — «развитие») — это предпринимательская деятельность по созданию, реконструкции или изменению объектов недвижимости, направленная на повышение их стоимости
це звичайнісінька спекуляція, не тупи)
який ти в сраку «девелопер» бгг)

От такий в сраку
ти такий же девелопер и «неспекулянт» як і автоперекупи - ті теж там щось поліпшують, підмазують та підклеюють

але від того не перестають бути спекулянтами, як і ти
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12206
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:53

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vadim_ написав:можете внятно об'яснить разницу ?
тобі дійсно зручніше спитати про це на фінансовому форумі, ніж задати це питання гуглу чи гпт?
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12206
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:56

kingkongovets
«Голий бетон» взяв , і продав в стані (майже) заходь і живи - це не підпадає під спекуляцію купив/продав, приваривши
Кожен може купити голий бетон. Не кожен може зробити там ремонт, да ще і в бюджеті, який спланував. Тому і є у Бетона покупани.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18048
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2586 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 20:59

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:kingkongovets
«Голий бетон» взяв , і продав в стані (майже) заходь і живи - це не підпадає під спекуляцію купив/продав, приваривши
Кожен може купити голий бетон. Не кожен може зробити там ремонт, да ще і в бюджеті, який спланував. Тому і є у Бетона покупани.
чому це не підпадає? бо ти так вирішив?

підфарбувати губи та продати розірваного корча як живого теж не так вже й просто

але це від того не перестає бути спекуляцією

а от якщо пустити того корча в роботу і рубити кешфло - це вже інвестиція

а девелопмент - це не ремонт в квартирі, а створення прибуткового активу зі зрозумілим довгостроковим прибутком
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 04 бер, 2026 21:03, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12206
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 21:03

  kingkongovets написав:
Hotab написав:kingkongovets
«Голий бетон» взяв , і продав в стані (майже) заходь і живи - це не підпадає під спекуляцію купив/продав, приваривши
Кожен може купити голий бетон. Не кожен може зробити там ремонт, да ще і в бюджеті, який спланував. Тому і є у Бетона покупани.
чому це не підпадає? бо ти так вирішив?

Нє. Як ти і рекомендував, спитав у ШІ.


Коротко: зазвичай — ні, це не “спекуляція” в класичному значенні.

Чому?

Спекуляція — це перепродаж товару з метою швидкого прибутку за рахунок різниці в ціні, без створення доданої вартості (класичне радянське розуміння — купив дешевше, продав дорожче).

У вашому прикладі людина:
• купує “голий бетон”,
• вкладає гроші в ремонт,
• підвищує якість і ліквідність об’єкта,
• і продає дорожче.

Тут є створення доданої вартості (ремонт, дизайн, інженерія, інколи меблювання). У ринковій економіці це зазвичай називають:
• фліпінг нерухомості (property flipping)
інвестування в нерухомість
• девелоперська діяльність (у малому форматі)

Коли це можна назвати спекуляцією?
• Якщо купили на котловані і перепродали через місяць без жодних вкладень — це ближче до спекулятивної угоди.
• Якщо основний заробіток — лише на зростанні ринку, а не на покращенні об’єкта.

Юридично

У сучасному законодавстві України термін “спекуляція” як кримінальний склад (як у СРСР) відсутній. Це звичайна підприємницька або інвестиційна діяльність (з відповідним оподаткуванням).




І він каже що це скоріше інвестиція. Як я і назвав
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18048
З нами з: 15.02.09
Подякував: 406 раз.
Подякували: 2586 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2026 21:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:
  kingkongovets написав:
Hotab написав:kingkongovets
«Голий бетон» взяв , і продав в стані (майже) заходь і живи - це не підпадає під спекуляцію купив/продав, приваривши
Кожен може купити голий бетон. Не кожен може зробити там ремонт, да ще і в бюджеті, який спланував. Тому і є у Бетона покупани.
чому це не підпадає? бо ти так вирішив?

Нє. Як ти і рекомендував, спитав у ШІ.


Коротко: зазвичай — ні, це не “спекуляція” в класичному значенні.

Чому?

Спекуляція — це перепродаж товару з метою швидкого прибутку за рахунок різниці в ціні, без створення доданої вартості (класичне радянське розуміння — купив дешевше, продав дорожче).

У вашому прикладі людина:
• купує “голий бетон”,
• вкладає гроші в ремонт,
• підвищує якість і ліквідність об’єкта,
• і продає дорожче.

Тут є створення доданої вартості (ремонт, дизайн, інженерія, інколи меблювання). У ринковій економіці це зазвичай називають:
• фліпінг нерухомості (property flipping)
інвестування в нерухомість
• девелоперська діяльність (у малому форматі)

Коли це можна назвати спекуляцією?
• Якщо купили на котловані і перепродали через місяць без жодних вкладень — це ближче до спекулятивної угоди.
• Якщо основний заробіток — лише на зростанні ринку, а не на покращенні об’єкта.

Юридично

У сучасному законодавстві України термін “спекуляція” як кримінальний склад (як у СРСР) відсутній. Це звичайна підприємницька або інвестиційна діяльність (з відповідним оподаткуванням).




І він каже що це скоріше інвестиція. Як я і назвав
а ти спитай в нього чи є фліппінг формою спекуляціі, так/ні

бл, як діти малі
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12206
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 12737127381273912740>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2537, 2538, 2539
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25389 17605212
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2026 09:51
Investor_K
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6913138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 105030
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10897)
04.03.2026 20:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.