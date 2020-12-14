RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 15:30

Бетон, ти живий??!
Frant
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 15:36

  Frant написав:Бетон, ти живий??!


Скучили? Ви вже з ним затоваришували? :D

Стоят в подъезде два киллера, ждут жертву.Час стоят, два, три - никого нет. Один другому говорит: -Что-то я начал переживать, уж не случилось ли с ним чего?
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 15:42

  fox767676 написав:
  Frant написав:Бетон, ти живий??!


Скучили? Ви вже з ним затоваришували? :D

Стоят в подъезде два киллера, ждут жертву.Час стоят, два, три - никого нет. Один другому говорит: -Что-то я начал переживать, уж не случилось ли с ним чего?

Форум зовсім зачах.
Очевидно, всі клієнти побігли у відділи продаж новобуду???
Frant
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 15:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Очевидно, всі клієнти побігли у відділи продаж новобуду???


зараз на Дубай акційні знижки
fox767676
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 15:53

  fox767676 написав:
  Frant написав:Очевидно, всі клієнти побігли у відділи продаж новобуду???

зараз на Дубай акційні знижки

мороз хоча би -10С і відсутність електроенергії - пішов би арабам на користь))))
Їх нерухомості, в тому числі. Клімат там інший, на жаль
Frant
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:01

  fox767676 написав:
  Frant написав:Бетон, ти живий??!


Скучили? Ви вже з ним затоваришували? :D


Хіба це життя
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?
Але який сенс питати?
Бетон
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:05

  Бетон написав:
  fox767676 написав:
  Frant написав:Бетон, ти живий??!


Скучили? Ви вже з ним затоваришували? :D


Хіба це життя

Живий значить.
Сходив в ТЦК?
Frant
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 16:11

  Frant написав:
  fox767676 написав:
  Frant написав:Бетон, ти живий??!

Скучили? Ви вже з ним затоваришували? :D


Хіба це життя

Живий значить.
Сходив в ТЦК?

В мене нік називається "Бетон", а не "дебіл"
Бетон
