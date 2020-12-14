|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 бер, 2026 15:30
Бетон, ти живий??!
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23339
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1813 раз.
- Подякували: 2588 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2026 15:36
Frant написав:
Бетон, ти живий??!
Скучили? Ви вже з ним затоваришували?
Стоят в подъезде два киллера, ждут жертву.Час стоят, два, три - никого нет. Один другому говорит: -Что-то я начал переживать, уж не случилось ли с ним чего?
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5367
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2026 15:42
fox767676 написав: Frant написав:
Бетон, ти живий??!
Скучили? Ви вже з ним затоваришували?
Стоят в подъезде два киллера, ждут жертву.Час стоят, два, три - никого нет. Один другому говорит: -Что-то я начал переживать, уж не случилось ли с ним чего?
Форум зовсім зачах.
Очевидно, всі клієнти побігли у відділи продаж новобуду???
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23339
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1813 раз.
- Подякували: 2588 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2026 15:46
Frant написав:
Очевидно, всі клієнти побігли у відділи продаж новобуду???
зараз на Дубай акційні знижки
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5367
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 433 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2026 15:53
fox767676 написав: Frant написав:
Очевидно, всі клієнти побігли у відділи продаж новобуду???
зараз на Дубай акційні знижки
мороз хоча би -10С і відсутність електроенергії - пішов би арабам на користь))))
Їх нерухомості, в тому числі. Клімат там інший, на жаль
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23339
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1813 раз.
- Подякували: 2588 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2026 16:01
fox767676 написав: Frant написав:
Бетон, ти живий??!
Скучили? Ви вже з ним затоваришували?
Хіба це життя
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6094
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
3
2
Додано: Чет 12 бер, 2026 16:05
Я от думаю, може не купляти нічого, а здриснути в Трансільванію?
Але який сенс питати?
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6094
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
3
2
Додано: Чет 12 бер, 2026 16:05
Бетон написав: fox767676 написав: Frant написав:
Бетон, ти живий??!
Скучили? Ви вже з ним затоваришували?
Хіба це життя
Живий значить.
Сходив в ТЦК?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23339
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1813 раз.
- Подякували: 2588 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 бер, 2026 16:11
Frant написав: fox767676 написав: Frant написав:
Бетон, ти живий??!
Скучили? Ви вже з ним затоваришували?
Хіба це життя
Живий значить.
Сходив в ТЦК?
В мене нік називається "Бетон", а не "дебіл"
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6094
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25389
|17637009
|
|
|1380
|6920351
|
|
|3
|108319
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|