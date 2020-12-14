Так що виходить, новобуди 90%+ готовності у Київ, Одеса, Вінниця плюс західні містечка - ціни вверх, а інше надовго вниз? Якщо чесно повністю згоден, у минулому році прошерстив під е-оселю почергово готові новобуди Київ/Ужгород/Мукачево. То не було майже нічого (а з ремонтом взагалі нічого) під умови. З іншого боку, живу зараз на 2 міста (Київ, буд. 2012р. / Мукачево, буд. типу хрущ), то чесно кажучи і в голову би не прийшло купувати для себе хруща (навіть якби стояв вибір новобуд в іпенях чи хрущ в прицентраллі), та і не розумію хто цільова аудиторія цього сегменту ринку. Навіть з усіма недоліками цьогорічної зими (електроплити, верхні поверхи)... Припускаю, що хтось вибере хрущ за ту ж саму ціну, але в центрі. Ну але це хіба щось камерне типу старого Печерська.Тож навіть враховуючи відтік населення 8млн (що частково перекривається притоком людей з окупованих чи зони бойових дій) більшість все одно прагне жити в новобудовах. Тому цілком можливо, що у правильних містах (і місцях) новобуди з високою стадією готовності будуть рости за рахунок того, що весь інший рн буде у глибокій кризі.Ще один фактор - так як народжуваність зменшується по моїм спостереженням мінімум 50-70% моїх знайомих/родичів по дефолту отримали хоч якогось хрущика у спадок. Хай навіть на малій Батьківщині десь в районному центрі, але отримали. А от новобуди просто так на голову нікому не падають.Пс.Особисто мій новобуд у Мукачеві вже подорожчав на 15% у забудовника за півроку. Може це і плата за ризик. Бо до готовності по графіку ще рік. Хотілося б у Києві розширитися ще, але якось на периферії коли там близько 7 поверхів, то відчувається не так стрьомно можливість перетворення в довгобуд