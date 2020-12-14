Для местных и провинциальных эстетов из ЧерниговаSky Towers в Киеве — проект 47-этажного небоскреба, разработанный в 2005 году гонконгским архитектурным бюро DLNВ чем заключалась инновационность проекта Sky Towers для Украины? Дизайн? Архитектура? Инженерные и технические решения? Или это сугубо высотная планка?Виталий Васягин: Инновационность была во многом. Кроме пресловутой высотной планки в этом проекте была преодолена и планка «глубинная». По сей день под недостроенным небоскребом находится восьмиуровневый подземный паркинг. Кстати, совершенно сухой, несмотря на окружающую его пойму речки Лыбедь. И это тоже благодаря передовым на этот момент конструктивным, гидротехническим и другим инженерным решениям.В архитектуре и дизайне инновации (по украинским меркам того периода) тоже зашкаливали. Мультифункциональность здания: бизнес-центр, пятизвездочный отель с гостиничным оператором из первой мировой тройки, рестораны, магазины, конгресс-холлы, вертолетная площадка, огромный подземный паркинг. Сложнейшая мультизональная инженерия и лифты, беспрецедентный комплекс мер пожарной безопасности. Особенные, никому тогда в Украине не известные, «ножничные» эвакуационные лестницы, а не пресловутые Н1 с холодным переходом. У нас был макет из картона, чтобы помочь понятиям пожарным, как такие лестницы геометрически устроены. По планам им было непросто разобраться в такой сложной конструкции. К работе над интерьерами здания приглашались дизайнерские бюро из Западной Европы и Штатов. Короче говоря, размах был еще тот. Тогда, до 2008-го, все думали, что еще немного — и мы уже почти Дубай. Ну, или Гонконг.