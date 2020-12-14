|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 тра, 2026 19:53
Бетон написав:
Почему экономика до сих пор не на военных рельсах? Если у нас каждый объект под угрозой, то где жесткая мобилизация ресурсов под нужды фронта?
Тебя же жестко пытались мобилизировать, тебе не понравилось ...
А тут как разошелся, как разошелся ...
"Советы космического масштаба и космической глупости"
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 14151
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 551 раз.
- Подякували: 1261 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 25 тра, 2026 21:22
Бетон написав:
Сравнить экономику воюющего государства с солдатом в окопе — попытка оправдать полный провал в управлении. Солдат в окопе не должен думать об экономике, у него другая задача.
Так и у Украины сейчас другая задача. Не допустить исчезновения государства (для себя) и не стать частью империи, которая поползёт расширяться дальше (для Запада). В чём принципиальная разница?
Если всё настолько безнадежно, почему тогда без остановки клянчат донаты и западную помощь? План на десятилетия вперед — это просто ходить с протянутой рукой и жить на субсидии? Без собственной работающей экономики оружие завтра давать перестанут — и что тогда?
Тогда конец Украине, неужели это секрет какой-то? Украина с любой экономикой без помощи не выстоит перед агрессией государства, которое может жить вообще без экономики только с доходов продажи ископаемых, в том числе и на Запад. Это же всё равно, что сейчас Трамп объявил бы войну Украине. Если в начале полномасштабной агрессии ещё была надежда, что агрессора лишат международных доходов, и ему придётся свернуть военные действия, на которые просто не будет средств, то сейчас эти надежды очевидно растаяли, как дым. Единственная возможность не проиграть в войне -- это международная помощь "столько, сколько потребуется", как было однажды обещано, и только средства для ведения войны у России, может быть, иссякнут, несмотря на все углеводороды.
Почему экономика до сих пор не на военных рельсах? Если у нас каждый объект под угрозой, то где жесткая мобилизация ресурсов под нужды фронта? Почему вместо заводов по производству дронов и снарядов мы видим перекладывание брусчатки, закупки барабанов и распил бюджетов?
Бу-га-га, этот вопрос я задаю себе и другим с того момента, как, выбравшись из зоны боевых действий, увидел в окно, как строители продолжают строить дом. Просто жилой дом. Как ни в чём не бывало. Все эти краны, бульдозеры, бетономешалки -- не отправились строить оборонительные сооружения, как и рабочие. Они даже не отправились строить какое-то временное жильё для выехавших из оккупации или пострадавших от обстрелов. Достроить дом и продать в нём несколько десятков квартир оказалось важнее.
Израиль или Южная Корея десятилетиями живут под угрозой тотального уничтожения, строя при этом топовые мировые экономики.
И те, и другие, долгое время сильно зависили от внешней экономической помощи, даже в отсутствие активных боевых действий. Южной Корее вообще сначала помогли отбиться, а не исчезнуть с политической карты прямыми военными мерами, а не только поставками оружия и техники.
Риски — это повод не закрывать глаза, а строить подземные производства, менять налоговую систему и страховать бизнес.
Эти ваши предложения похожи на советы больному начать правильно питаться и вести здоровый образ жизни, когда у него диагностировали рак. Здоровый образ жизни, конечно, полезная вещь, и даже может помочь в борьбе с раком, но оно не может заменить лечение. Подземные производства -- штука охренительно дорогая, и стоимость производимого на таком производстве не может быть конкурентоспособной. Значит, на этом производсте должно выпускаться то, для чего стоимость решающего значения не имеет. Ну, видимо, в данном случае, оружие. Но производством оружия экономику не поднять, а панацеей подземное расположение всё равно не является. Так зачем тратить деньги западной помощи на заведомо проигрышное мероприятие? Пусть уж лучше рейнметал там клепает ракеты, и передаёт Украине, это дешевле.
Что касается вашего пренебрежительного - инвесторы в киевские бетонометры, эти люди вливают миллиарды в экономику страны прямо сейчас.
По сути, глобально - вливают западную помощь в бетонометры вместо обороны, вот и всё. Но речь ведь даже не об отношении, а о том, какую ещё защиту для "инвесторов" вы хотели бы видеть?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 3693
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 661 раз.
- Подякували: 563 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
1
Додано: Вів 26 тра, 2026 06:23
Striker написав: baraka написав:
А ведь вопрос не только о населении, а о том, что мы делаем дальше, какие наши пределы и возможности.
Та неважливо які межі і можливості з таким катастрофічним відтоком населення. Бо це основна втрата, яка вже тягне за собою все інше. Купа молоді до 22 років зараз масово виїжджає, бо далі перспектив 0.0. Вже зараз починають говорити, що університети будуть закриватися, бо не буде кого вчити. Це тягне за собою колосальні проблеми на ринку праці. І так далі. Все менше і менше бажаючих бути бусифікованим, як скот, якщо навіть колишніх військових спочатку фігачать по голові, а потім вже розбираються. Нікому така країна не потрібна, крім Міндічів, Єрмаків, Зе і іншої еліти. Працювати за 300-500 зелених також бажаючих небагато. Я офіційно отримую зарплату в ДТЕК 23600 грн, а з малою дитиною витрачаю мінімум 50-70к в місяць. Це адекватно? При тому, що ми не ходимо в ресторани і кафешки, навіть на відпочинок не їздимо. Так я не якийсь безграмотний опездал, я вчився спочатку в коледжі 4 роки (після 9 класу) і ще 4 роки в універі, щоб працювати кваліфікованим енергетиком за 23к грн (facepalm). В цьому і полягає діагноз цій країні. Так це ще Дніпро, а в менших населених пунктах все ще гірше, там реально виживання. Якщо це ще не дно, то я не знаю. Вибачаюсь за офтоп, більше не буду.
Я вам сочувствую.
А сколько вам лет, позвольте поинтересоваться?
Сколько лет вам понадобилось набираться такого жизненного опыта, что на 500 долларов вы не можете прожить в Украине?
Я открою вам маленький секрет.
В Украине, после обретения Независимости, ВСЕГДА были низкие ЗАРПЛАТЫ.
Не во всех сферах, но всегда.
Мама моего друга детства в 90-е получала 30 долларов в месяц в НИИССХ имени Амосова. Реаниматолог-анестезиолог высшей категории. С задержкой на более чем полгода.
В 2016 моя знакомая в районной поликлиннике г.Киев (это столица Украины, не заброшенное село в Голопупском районе Зажопской области) имела зарплату в 50-60 долларов в месяц. Кардиолог.
Но почему-то у вас именно сейчас резко нашлись виноватые в лице нынешнего руководства.
Вы ничего не хотите сказать своему непосредственному хозяину и работодателю?
Тому, который начал разграбливать Украину еще во времена, когда Зеленский в кожаных штанах на сцене в КВН играл?
Тому, который поставил овоща зицпредседателем Украины?
Тому, наконец, который ПЕРСОНАЛЬНО несет ответственность за начало войны на Донбассе в 2014 году?
Тому, кто вместе с порохом организовал схему роттердам крест, по которой он со своих шахт на уже тогда оккупированной территории Донбасса выкупал уголь по 50 долларов за тонну, вез его через рашу и продавал Украине по 420 долларов за тонну.
Тому, кто фактически и несет ответственность за ту ж)пу, в которой Украина оказалась, включая и войну.
Можете к этой персоналии добавить кравчука. Который распилил не только военный, но и торговый флот Украины. Того, который начал, а кучма закончил лишать Украину ядерного щита.
Опять-же овоща того-же вспомнить не хотите, который продолжил разваливать и армию и военную промышленность и разворовывать страну.
Как-то у вас все было-было хорошо, а потом - хрясь и появился демон Зеленский, который и экономику развалил и сам на Украину и напал.
Что-то лошадь где-то позади телеги.
Или вы до Зеленского жили в шоколаде, а потом клоун вова вас загнал в рабство к ахметову на 500 баксов в месяц. Так я открою секрет. 500 баксов в месяц почти всю историю независимой Украины для большинства населения были недосягаемой мечтой. Даже в середине 00-х, когда был всплеск благосостояния, и очень многие зарабатывали и 500 и 1000 и больше долларов в месяц, были группы населения, которые имели 100 долларов в месяц. Я таких людей знаю.
По этой причине, еше с тех самых 90-х, когда зарплата в 100 долларов считалась очень неплохой, а я получал стипендию в 1,5 доллара (ПОЛТОРА ДОЛЛАРА В МЕСЯЦ), все это время правдами и неправдами из Украины валил народ в забугорье.
Именно тогда появился термин "колбасная эмиграция". У меня знакомые приехали из Киева в США в 1994 году. Уже тут, когда мы встретились, я спросил "ЧТо тебя больше всего удивило в США, когда ты приехал?" "То, что на дневную зарплату я мог себе купить пару кроссовок, а в Украине я не мог себе позволить купить новые кроссовки по нескольку лет". Это сказал человек, который имел высшее образование в области железно-дорожного транспорта в Украине, а по приезду в США мыл машины с мексами за 3 доллара в час.
И этот эмиграционный вал существовал все годы независимости, ослабнув разве что с 2005 по 2008 годы.
Итого, в 1992 году население было 52 млн, в 2022 году, через 30 лет, Украина встретила полномасштабное вторжение с отсилы 32 млн.
Если вас уже тогда все не устраивало, то почему вы не уехали до 2019 года?
Или до Зе все было в шоколоде и вы прикуриввали от 100 долларовых купюр?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18525
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8912 раз.
- Подякували: 5654 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: Вів 26 тра, 2026 06:28
Striker написав: Хомякоид написав:
Чого ви сидите тут ?
Через п̶а̶т̶р̶і̶о̶т̶и̶з̶м̶ закриті кордони, мабуть.
Почему вы не уехали из страны при еще отрытых границах?
Вы родились после 24.02.2022?
Или все устраивало до этого?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18525
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8912 раз.
- Подякували: 5654 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: Вів 26 тра, 2026 06:36
rjkz
Оце ви навалили конкретно, з усіма фантазіями і іншим, що мене не дуже стосується. Відповім якось згодом, бо зараз не маю часу.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3398
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3699 раз.
- Подякували: 5950 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
Додано: Вів 26 тра, 2026 06:55
rjkz написав: Striker написав: baraka написав:
А ведь вопрос не только о населении, а о том, что мы делаем дальше, какие наши пределы и возможности.
Та неважливо які межі і можливості з таким катастрофічним відтоком населення. Бо це основна втрата, яка вже тягне за собою все інше. Купа молоді до 22 років зараз масово виїжджає, бо далі перспектив 0.0. Вже зараз починають говорити, що університети будуть закриватися, бо не буде кого вчити. Це тягне за собою колосальні проблеми на ринку праці. І так далі. Все менше і менше бажаючих бути бусифікованим, як скот, якщо навіть колишніх військових спочатку фігачать по голові, а потім вже розбираються. Нікому така країна не потрібна, крім Міндічів, Єрмаків, Зе і іншої еліти. Працювати за 300-500 зелених також бажаючих небагато. Я офіційно отримую зарплату в ДТЕК 23600 грн, а з малою дитиною витрачаю мінімум 50-70к в місяць. Це адекватно? При тому, що ми не ходимо в ресторани і кафешки, навіть на відпочинок не їздимо. Так я не якийсь безграмотний опездал, я вчився спочатку в коледжі 4 роки (після 9 класу) і ще 4 роки в універі, щоб працювати кваліфікованим енергетиком за 23к грн (facepalm). В цьому і полягає діагноз цій країні. Так це ще Дніпро, а в менших населених пунктах все ще гірше, там реально виживання. Якщо це ще не дно, то я не знаю. Вибачаюсь за офтоп, більше не буду.
Я вам сочувствую.
А сколько вам лет, позвольте поинтересоваться?
Сколько лет вам понадобилось набираться такого жизненного опыта, что на 500 долларов вы не можете прожить в Украине?
Я открою вам маленький секрет.
В Украине, после обретения Независимости, ВСЕГДА были низкие ЗАРПЛАТЫ.
Не во всех сферах, но всегда.
Мама моего друга детства в 90-е получала 30 долларов в месяц в НИИССХ имени Амосова. Реаниматолог-анестезиолог высшей категории. С задержкой на более чем полгода.
В 2016 моя знакомая в районной поликлиннике г.Киев (это столица Украины, не заброшенное село в Голопупском районе Зажопской области) имела зарплату в 50-60 долларов в месяц. Кардиолог.
Но почему-то у вас именно сейчас резко нашлись виноватые в лице нынешнего руководства.
Вы ничего не хотите сказать своему непосредственному хозяину и работодателю?
Тому, который начал разграбливать Украину еще во времена, когда Зеленский в кожаных штанах на сцене в КВН играл?
Тому, который поставил овоща зицпредседателем Украины?
Тому, наконец, который ПЕРСОНАЛЬНО несет ответственность за начало войны на Донбассе в 2014 году?
Тому, кто вместе с порохом организовал схему роттердам крест, по которой он со своих шахт на уже тогда оккупированной территории Донбасса выкупал уголь по 50 долларов за тонну, вез его через рашу и продавал Украине по 420 долларов за тонну.
Тому, кто фактически и несет ответственность за ту ж)пу, в которой Украина оказалась, включая и войну.
Можете к этой персоналии добавить кравчука. Который распилил не только военный, но и торговый флот Украины. Того, который начал, а кучма закончил лишать Украину ядерного щита.
Опять-же овоща того-же вспомнить не хотите, который продолжил разваливать и армию и военную промышленность и разворовывать страну.
Как-то у вас все было-было хорошо, а потом - хрясь и появился демон Зеленский, который и экономику развалил и сам на Украину и напал.
Что-то лошадь где-то позади телеги.
Или вы до Зеленского жили в шоколаде, а потом клоун вова вас загнал в рабство к ахметову на 500 баксов в месяц. Так я открою секрет. 500 баксов в месяц почти всю историю независимой Украины для большинства населения были недосягаемой мечтой. Даже в середине 00-х, когда был всплеск благосостояния, и очень многие зарабатывали и 500 и 1000 и больше долларов в месяц, были группы населения, которые имели 100 долларов в месяц. Я таких людей знаю.
По этой причине, еше с тех самых 90-х, когда зарплата в 100 долларов считалась очень неплохой, а я получал стипендию в 1,5 доллара (ПОЛТОРА ДОЛЛАРА В МЕСЯЦ), все это время правдами и неправдами из Украины валил народ в забугорье.
Именно тогда появился термин "колбасная эмиграция". У меня знакомые приехали из Киева в США в 1994 году. Уже тут, когда мы встретились, я спросил "ЧТо тебя больше всего удивило в США, когда ты приехал?" "То, что на дневную зарплату я мог себе купить пару кроссовок, а в Украине я не мог себе позволить купить новые кроссовки по нескольку лет". Это сказал человек, который имел высшее образование в области железно-дорожного транспорта в Украине, а по приезду в США мыл машины с мексами за 3 доллара в час.
И этот эмиграционный вал существовал все годы независимости, ослабнув разве что с 2005 по 2008 годы.
Итого, в 1992 году население было 52 млн, в 2022 году, через 30 лет, Украина встретила полномасштабное вторжение с отсилы 32 млн.
Если вас уже тогда все не устраивало, то почему вы не уехали до 2019 года?
Или до Зе все было в шоколоде и вы прикуриввали от 100 долларовых купюр?
По факту біли зарплаті нормальніе только в Киеве и в крупніх городах в 2005/2008 годах. На недвигу пошел бурній рост.
И то рост пошел з раздачей валютніх кредитов и вприском огромніх кредитніх средств в потребление. Потом все аукнулось банкротством и закрітием больше 100 банков.
Валить я думал всегда. Но приход профессора уголовника біл апофеоз. Тогда решение оформилось окончательно.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2928
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3271 раз.
- Подякували: 530 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 26 тра, 2026 07:15
Бетон написав: M-Audio написав: Бетон написав:
нет никакого плана ни по экономике, ни по защите инвесторов
Какой может быть план по экономике, если государство занято обороной себя и соседей на их деньги? Или как-то можно развивать экономику, когда в любой момент любой объект может быть разрушен? Это же всё равно, что спрашивать солдата на передовой: "а что ты делаешь, чтобы обеспечить себе финансовое будущее?" Какое финансовое будущее? Его призвали, он там стреляет и в любой момент может сам схватить пулю. Ему дают за это деньги, сколько сами дающие посчитают нужным. Чтобы говорить о будущем, нужно сначала его из окопа вынуть, и дать стабильность. И далее, я правильно понимаю, что под инвесторами имеются ввиду инвесторы в киевские бетонометры? А какую ещё защиту от государства вы хотели бы видеть? Оккупантов в Киев не пропустили, в том числе ценой сдачи без боя огромных регионов и целых городов "уровнем пониже". ПВО, вероятно, защищают Киев как ничто другое. Или вы хотели бы, чтобы государство немедленно компенсировало все потери, которые случаются несмотря на всё перечисленное?
Сравнить экономику воюющего государства с солдатом в окопе — попытка оправдать полный провал в управлении. Солдат в окопе не должен думать об экономике, у него другая задача.
Если всё настолько безнадежно, почему тогда без остановки клянчат донаты и западную помощь? План на десятилетия вперед — это просто ходить с протянутой рукой и жить на субсидии? Без собственной работающей экономики оружие завтра давать перестанут — и что тогда?
Почему экономика до сих пор не на военных рельсах? Если у нас каждый объект под угрозой, то где жесткая мобилизация ресурсов под нужды фронта? Почему вместо заводов по производству дронов и снарядов мы видим перекладывание брусчатки, закупки барабанов и распил бюджетов?
Израиль или Южная Корея десятилетиями живут под угрозой тотального уничтожения, строя при этом топовые мировые экономики.
Риски — это повод не закрывать глаза, а строить подземные производства, менять налоговую систему и страховать бизнес.
Что касается вашего пренебрежительного - инвесторы в киевские бетонометры, эти люди вливают миллиарды в экономику страны прямо сейчас.
Давайте, остановите строительство вообще. Оставьте кабаки и ночные клубы
Справедливости ради, Южная Корея живет под угрозой...ну да, наверное.
Только эта угроза много десятилетий как никак не превратится во что-то осязаемое.
А почему?
"Вот он, дешифратор!" (из д.бильной рекламы лохоразвода 7-го канала в начале 90-х).
В Корее находится военная база США!
Попросил ИИ дать инфу
Военный контингент США в Южной Корее (USFK) насчитывает около 28 500 человек. Он состоит преимущественно из сухопутных войск, а также включает крупные подразделения военно-воздушных сил, военно-морских сил и морской пехоты.
Congress.gov
+1
Основные компоненты
Сухопутные войска (Восьмая армия США): Ядро группировки. Ключевое соединение — 2-я пехотная дивизия, которая частично интегрирована с южнокорейскими подразделениями.
Военно-воздушные силы (7-я воздушная армия): Отвечают за противовоздушную и противоракетную оборону полуострова, а также нанесение авиаударов.
Военно-морские силы (USNAVFOR Korea): Обеспечивают координацию с ВМС Республики Корея.
Морская пехота (MARFOR Korea): Силы быстрого реагирования.
Википедия
+1
Ключевые базы
USAG Humphreys (Пхёнтхэк): Главная и крупнейшая военная база США за пределами американской территории. Здесь располагается штаб.
USAG Yongsan (Сеул): Исторический штаб, большая часть которого переведена в Пхёнтхэк.
Авиабаза Осан (Пхёнтхэк): Главный узел ВВС США.
Авиабаза Кунсан: Вторая крупная база ВВС, где размещаются истребители.
Израиль?
Я-бы сказал, что Украина сейчас проходит тот исторический путь, который Израиль прошел в начале своего становления.
Это сейчас за Израиль и США воюют, а в прошлом году во время 12-ти дневной войны и США и Франция и Великобритания вместе с Израилем сбивали ракеты Ирана.
А до этого момента по Израилю фигачили "ракетами" из водопроводных труб и противотанковыми ракетами. По ставнению с рашистской баллистикой это как из рогатки по мамонту.
Кстати, в самом начале, в конце 40-х годов, Израиль никто не поддерживал.
Даже США были несколько против Израиля. Там был момент что ссср был больше ЗА, но это было не долго.
Не в курсе или в 40-х и начале 50-х гг прошлого века в Израиле были офигенные инвестиции в модные ЖК и модные МОПы. Вряд-ли.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18525
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8912 раз.
- Подякували: 5654 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: Вів 26 тра, 2026 07:26
Бетон написав: Striker написав:
О, а де в нас енергетики сильно більше отримують? Ну, я можу знайти в Дніпрі хай за 40-50к грн роботу, мені вже колись пропонували до війни інженером з експлуатації в ТРЦ і об'єкти Delmar. Я пройшов співбесіду і мене брали. Але як раз сталася бідося і я випав на 3-4 місяці через операцію. І це багато, штука баксів? І хто сказав про здорового чоловіка, ти знаєш всі мої болячки? Я до 30 років переніс 4 операції, якщо що. Продовжуй поноситись далі, дуже цікаво.
В назк селючки з одним тільки суржиком отримують 60. При цьому закривають перевірки проти дітей депутатів, а торблять тільки директорів сільських шкіл десь в кукуєво
Я после института пошел мастером (нижняя должность ИТР) на стройку.
Стартовая зп 80 долларов. Мой начальник участка получал 150 долларов.
середина 90-х.
Кто в этом был виноват и что делать?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18525
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8912 раз.
- Подякували: 5654 раз.
-
-
Профіль
-
-
14
10
7
Додано: Вів 26 тра, 2026 08:38
становится понятно одно: мы здесь — те немногие сумасшедшие, кто пытается удержать капитал внутри страны, пока ваши избранники собирают очередные 140 миллионов на ермака как "спутники" притулы
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6255
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
3
2
Додано: Вів 26 тра, 2026 08:43
rjkz написав: Бетон написав: Striker написав:
О, а де в нас енергетики сильно більше отримують? Ну, я можу знайти в Дніпрі хай за 40-50к грн роботу, мені вже колись пропонували до війни інженером з експлуатації в ТРЦ і об'єкти Delmar. Я пройшов співбесіду і мене брали. Але як раз сталася бідося і я випав на 3-4 місяці через операцію. І це багато, штука баксів? І хто сказав про здорового чоловіка, ти знаєш всі мої болячки? Я до 30 років переніс 4 операції, якщо що. Продовжуй поноситись далі, дуже цікаво.
В назк селючки з одним тільки суржиком отримують 60. При цьому закривають перевірки проти дітей депутатів, а торблять тільки директорів сільських шкіл десь в кукуєво
Я после института пошел мастером (нижняя должность ИТР) на стройку.
Стартовая зп 80 долларов. Мой начальник участка получал 150 долларов.
середина 90-х.
Кто в этом был виноват и что делать?
За вас, как и за меня, мама 5 куе взятки не дала для поступления на юридический.
Кому то - в НАЗК ржать, обсуждая помаду.
Кому-то - мотать паклю
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6255
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 582 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25407
|18024139
|
П'ят 08 тра, 2026 08:13
Frant
|
|1380
|6991253
|
|
|3
|135875
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|