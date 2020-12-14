Додано: Чет 28 тра, 2026 04:00

, Коля Нью Йорський :Багато разів обговорювали.1. Переводи з України таки дозволені. Але ліміти 1-2 тис євро з одного банку (не кожного) в місяць на іноземні банки .2. З договором купівлі продажу , виписками з банку про зняття валюти і декларуванням на таможні.Можна без договору продажу житла, якщо є пояснення доходів . Але все одно кеш через декларування,Ось мій досвід, ви його вже бачили :Я його потім ще повторював , наступного разу вже в Молдову (бо треба було під 200к євро сумарно перегнати на Європу), і via SEPA (повністю без комси, доречі) відправити забудовнику.Одного разу був момент, коли Аліор збудився на перекази з різних рахунків в Україні на мій рахунок в Аліор і блокнув рахунок тимчасово . Причому прізвища відправників банк бачить. Мені довелось пояснити хто ці люди (а це родичі, і один раз приятель на невелику суму в 4+- кіло євро. Довелось з приятелем швидко замутити договір позики, без завірення, просто надрукували і підписали . Також відправив їм договір купівлі нерухомості в Європі, як пояснення причин вихідних переказів (їх також це цікавило) Банк розблокував рахунок за кілька годин.З цікавого:Я також завів на Аліор десь 10-15 тисяч євро (в 2-3 прийоми) у вигляді продажу зі свого рахунку USDT на площадці Бінанс третім особам, які SEPA-нули мені євро в Аліор. Це банк проковтнув абсолютно мовчки, можливо тому що покупці моїх USDT мали рахунки в болгарському банку і SEPA з Болгарії Аліор не вважає ризиковими, на відміну від p2p з українських банків.