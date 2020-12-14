RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12818128191282012821
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 23:08

  kingkongovets написав:тікі шо дав завдаток за суперове приміщення поруч з одним із моїх найцентровіших обʼєктів, напряму без посередників, бо з власницєю знайомий вже багато років, з серйозним багаторічним орендарем, окупність десь 8-9 років по нинішній ставці, гроші потрібні сину власниці в штатах на даунпейнмент, як вона каже (хз що там насправді), з передмістя Києва вона переїзджати не збирається і це не єдиний її обʼєкт

мабуть відкрию сьогодні пляшечку 25-річного лагавулінчику з цього приводу

вітаю з приемною подіею)
Прохожий
 
Повідомлень: 14450
З нами з: 05.06.13
Подякував: 944 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 01:37

  kingkongovets написав:тікі шо дав завдаток за суперове приміщення поруч з одним із моїх найцентровіших обʼєктів, напряму без посередників, бо з власницєю знайомий вже багато років, з серйозним багаторічним орендарем, окупність десь 8-9 років по нинішній ставці, гроші потрібні сину власниці в штатах на даунпейнмент, як вона каже (хз що там насправді), з передмістя Києва вона переїзджати не збирається і це не єдиний її обʼєкт

мабуть відкрию сьогодні пляшечку 25-річного лагавулінчику з цього приводу


А что, уже разрешены переводы из Украины?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18533
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8913 раз.
Подякували: 5660 раз.
 
Профіль
 
14
10
7
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 02:26

  rjkz написав:
  kingkongovets написав:тікі шо дав завдаток за суперове приміщення поруч з одним із моїх найцентровіших обʼєктів, напряму без посередників, бо з власницєю знайомий вже багато років, з серйозним багаторічним орендарем, окупність десь 8-9 років по нинішній ставці, гроші потрібні сину власниці в штатах на даунпейнмент, як вона каже (хз що там насправді), з передмістя Києва вона переїзджати не збирається і це не єдиний її обʼєкт

мабуть відкрию сьогодні пляшечку 25-річного лагавулінчику з цього приводу


А что, уже разрешены переводы из Украины?


Тоже задал себе вопрос.
Как можно легально вівезти деньги с продажи недвиги ?
Хомякоид
 
Повідомлень: 2929
З нами з: 19.09.14
Подякував: 3277 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 04:00

Хомякоид , Коля Нью Йорський :
Багато разів обговорювали.
1. Переводи з України таки дозволені. Але ліміти 1-2 тис євро з одного банку (не кожного) в місяць на іноземні банки .
2. З договором купівлі продажу , виписками з банку про зняття валюти і декларуванням на таможні.
Можна без договору продажу житла, якщо є пояснення доходів . Але все одно кеш через декларування,
Ось мій досвід, ви його вже бачили :
viewtopic.php?p=5879764#p5879764
Я його потім ще повторював , наступного разу вже в Молдову (бо треба було під 200к євро сумарно перегнати на Європу), і via SEPA (повністю без комси, доречі) відправити забудовнику.

Одного разу був момент, коли Аліор збудився на перекази з різних рахунків в Україні на мій рахунок в Аліор і блокнув рахунок тимчасово . Причому прізвища відправників банк бачить. Мені довелось пояснити хто ці люди (а це родичі, і один раз приятель на невелику суму в 4+- кіло євро. Довелось з приятелем швидко замутити договір позики, без завірення, просто надрукували і підписали . Також відправив їм договір купівлі нерухомості в Європі, як пояснення причин вихідних переказів (їх також це цікавило) Банк розблокував рахунок за кілька годин.
З цікавого:
Я також завів на Аліор десь 10-15 тисяч євро (в 2-3 прийоми) у вигляді продажу зі свого рахунку USDT на площадці Бінанс третім особам, які SEPA-нули мені євро в Аліор. Це банк проковтнув абсолютно мовчки, можливо тому що покупці моїх USDT мали рахунки в болгарському банку і SEPA з Болгарії Аліор не вважає ризиковими, на відміну від p2p з українських банків.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 19149
З нами з: 15.02.09
Подякував: 398 раз.
Подякували: 2609 раз.
 
Профіль
 
7
8
5
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 05:32

  барабашов написав:Ну может то и собака какая размером с нашего светоча с Кр.Рога наделала, а не жилец, допустим когда с хозяином спускалась во время бахов дронов подальше от тех самых дронов.

Треба зібрати базу ДНК всіх собак і не зовсім:
В Італії діють суворі правила щодо ДНК-тестування калу собак. Ці заходи запроваджені для боротьби з недобросовісними власниками, які не прибирають за своїми улюбленцями https://www.reuters.com/world/europe/do ... 024-01-17/
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7401
З нами з: 19.04.12
Подякував: 112 раз.
Подякували: 1182 раз.
 
Профіль
 
2
5
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 08:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Прохожий написав:вітаю з приемною подіею)


дякую)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12322
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2790 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 10:03

  Ой+ написав:
  барабашов написав:Ну может то и собака какая размером с нашего светоча с Кр.Рога наделала, а не жилец, допустим когда с хозяином спускалась во время бахов дронов подальше от тех самых дронов.

Треба зібрати базу ДНК всіх собак і не зовсім:
В Італії діють суворі правила щодо ДНК-тестування калу собак. Ці заходи запроваджені для боротьби з недобросовісними власниками, які не прибирають за своїми улюбленцями https://www.reuters.com/world/europe/do ... 024-01-17/

Треба зібрати зразки ДНК гівна всіх власників квартир новобудних будинках. Знайти серунв і впаяти йому штраф. Ні, щоб сходити напаскудити у найближчу "хрущовку", до п'яниць, тунеядців і безробітних пролетарів! Осквернити їлітне нове житло, як так можна???
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23380
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1840 раз.
Подякували: 2606 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12818128191282012821
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2539, 2540, 2541
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25407 18034150
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 тра, 2026 08:13
Frant
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6992778
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 136510
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.