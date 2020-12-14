|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 29 тра, 2026 11:38
TUR написав:
Будет, но вывод о сумме налога неправильный.
Как резидент США вы подпадаете под Capital Gains Tax.
На ваших суммах (до 545 500 долл США) это 15%. Если сумма больше - 20%.А если подается совместная декларация (Married Filing Jointly) - то до 99 тыс долл - вообще 0 %. При одиночной декларации 0% до 49 500 долл.
Но вы, при продаже в Киеве недвижимости, должны будете уплатить 23% (18+5) как нерезидент. Это по правилам и если не скрывать резидентсво США.
Между Украиной и США действует Конвенція між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про уникнення подвійного оподаткування.
По ней в зачет пойдет 18% уплаченных в Украине.
Итого - ничего платить в США не придется (ну или 2% на реально больших суммах) и деньги будут "белыми".
Написал в общих чертах. А вот нюансы -
проконсультируйтесь с лицензированным бухгалтером в США.
Знакомый израильтянин с американским гражданством утверждал,что до 350000 баксов заработанных в другой стране за год он в США платить ничего не должен.
Что-то изменилось, от штата зависит или он перепутал шекели с долларами?
Что касается двойного налогообложения,то,как правило в Украине другое резиденство при продаже скрывают чтобы не платить 18% вместо 1% хотя в случае США ,возможно,наоборот, его надо светить
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 5098
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 878 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 29 тра, 2026 12:30
Hotab написав:
якщо ви почнете p2p перекази з своїх українських карт (теоретично ви їх все ще можете дистанційно відкривати) на свою карту в США по 1-2 тисячі дол щомісяця (але таких укр банків банків скажімо 5, і відповідно сума щомісяця 5-10 тис дол) , то в США моніторинг нажабить вас? Все одно спитає «звідки дєньгі, Зін?»
І їх не влаштує договір продажу нерумлсті в Києві, наприклад?
Вони перевіряють, що гроші які ви відправляєте ваші і отримані законним шляхом.
Договір купівлі-продажу чи справка о доходах підійде.
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 588
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 1807 раз.
- Подякували: 160 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 29 тра, 2026 20:09
shapo написав:
Знакомый израильтянин с американским гражданством утверждал,что до 350000 баксов заработанных в другой стране за год он в США платить ничего не должен.
Что-то изменилось, от штата зависит или он перепутал шекели с долларами?
Что-то он напутал или вы не поняли.
Наверное он имел ввиду FEIE (Foreign Earned Income Exclusion) - 132 900 долл на сегодня. От штата это не зависит - это федеральные налоги и исключения.
Но, для этого надо быть вне США более 330 дней в году и иметь налоговое резиденство другой страны не менее 1 года.
+ Под это подпадают только доходы от зарплаты.
Пассивный доход (дивиденды, проценты, прирост капитала, пенсия) под исключения не подпадают.
А продажа квартиры - это прирост капитала и там Capital Gains Tax, о котором написал выше
-
TUR
-
-
- Повідомлень: 328
- З нами з: 05.04.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 тра, 2026 20:34
shapo написав:
Что касается двойного налогообложения,то,как правило в Украине другое резиденство при продаже скрывают чтобы не платить 18% вместо 1%
хотя в случае США ,возможно,наоборот, его надо светить
23% вместо 0% в данном случае с Николаем.
Но и скрыть будет не очень просто со штампом "выезд на ПМЖ" в загранпаспорте + доверенность на продажу, выданная в консульстве Украины в США
.
Но это другая тема
-
TUR
-
-
- Повідомлень: 328
- З нами з: 05.04.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 29 тра, 2026 21:48
TUR написав: shapo написав:
Знакомый израильтянин с американским гражданством утверждал,что до 350000 баксов заработанных в другой стране за год он в США платить ничего не должен.
Что-то изменилось, от штата зависит или он перепутал шекели с долларами?
Что-то он напутал или вы не поняли.
Наверное он имел ввиду FEIE (Foreign Earned Income Exclusion) - 132 900 долл на сегодня. От штата это не зависит - это федеральные налоги и исключения.
Но, для этого надо быть вне США более 330 дней в году и иметь налоговое резиденство другой страны не менее 1 года.
+ Под это подпадают только доходы от зарплаты.
Пассивный доход (дивиденды, проценты, прирост капитала, пенсия) под исключения не подпадают.
А продажа квартиры - это прирост капитала и там Capital Gains Tax, о котором написал выше
Он точно больше года живёт вне США и доход у него его зарплата
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 5098
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 878 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25407
|18039737
|
П'ят 08 тра, 2026 08:13
Frant
|
|1380
|6994434
|
|
|3
|136962
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|