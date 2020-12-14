Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 16:44

  vitaxa2006 написав:Хлопці, ви бачили, як у Києві ціни на квартири взлетіли з початку цього року? Що стало каталізатором? Інфляція бакса у світі, розмови про закінчення війни з рашкою у цьому році чи війна рудого в Ірані? На цьому форумі висловлювали припущення, що військові (їх родини) свої накопичення за 4 роки повномаштабної війни терміново конвертують у бетон у зв'язку з початком обвалу гривні.
Хотів купити для доньки однушку 42м2 у будинку 2013 року (цегляний моноліт) на Оболоні, у кінці минулого року вона коштувала біля 60к (влітку 2024 ціна була біля 50к). Тепер така сама у цьому ж будинку вже 70к+. Такий же метраж, ремонт +/- такий же. Це для прикладу. Кожен рік прибавляє +10К, хоча будинок стає старіший на +1 рік.
Довелося проінвестувати за 75к з ремонтом від забудовника у тій же локації 44м2 у моноліті, що зараз будується. Рука не піднялася дати 75к за квартиру у будинку 2013 року, краще вже 75к за квартиру у будинку вже 2028 року (запланована дата заселення) і на 2м2 більше))) Ризики інвестування у будівництво я знаю, тому це питання сюди не відноситься.
Це по всьому Києву так ціни зросли? Бо поки бачу картину по Оболонському району, але слідкую з кінця 2022 року.
Знайомий казав про Варшавський квартал на Виноградарі, там взагалі пздц: будинки з газобетону, які клепають як на конвейері, через те, що вже 15 років там відкривають метро, зараз однушка 42-44 м2 без ремонту, там коштує майже 100к. Сам, колись, мешкав довго на Виноградарі, не думав, що там така "золота" нерухомість стане.

Все ми бачили.
Фокус в тому, що 35 років - цю територію дерибанять жадібні нікчеми, копія московитської Ыліти. Тому і наслідки - відповідні.

Зараз новобуди клепають за європейські гроші, які доходять до самостійних корупціонерів, і схоже, в немалій кількості
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2026 18:18

1. Урбанизация.
Из-за тяжелой ситуации в регионах масса людей прется в крупные города, и в первую очередь в Киев

2. Инвестиции из Европы. Те, кто выехал и смог там заработать, все равно вкладываются в Украину. Киевский бетон для них — понятная инвестиция и тыл на будущее

(Спорно)

3.Сильное сокращение объемов строительства

4. Рост себестоимости



Вот и причины
