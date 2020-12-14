Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 13:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Що за двіж спостерігаю не перший тиждень біля Генезіс? Рівняють землю на прибудинковій. Вхідна група світиться і ящики поштові бачу встановили.
Кілька років стояло все мертво , і тут осьо.
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 13:45

Hotab
там был период в 2024 что шевеление было. тогда перед домом со стороны Гетьмана асфальтом закатали полянку ту. так то дом уже готов, почему бы и не довести до ума. там правда за ним вроде еще один, с ним не знаю какая готовность
smdtranz
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 14:03

smdtranz

с ним не знаю какая готовность


Ніяка))
З вікна бачу)
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 14:43

  kingkongovets написав:Юніт Сіті на цей раз дісталося


Женщина погибла, забегая в укрытие. Это трагедия
Кирпичи фасады - пыль
Бетон
Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 14:51

kingkongovets

у меня минус 2 машины. стояли на парковке, не около юнита, в другом месте.
на одной плита лежит, хоть и небольшая, вторая без окон и бампера, ну хоть не сгорели. может что-то выручить можно будет :cry:
пока даже доступа толком нету
smdtranz
запрограмоване старіння, теж згідно дизайну?

  airmax78 написав:
  vitaxa2006 написав:Хлопці, ви бачили, як у Києві ціни на квартири взлетіли з початку цього року? Що стало каталізатором? Інфляція бакса у світі, розмови про закінчення війни з рашкою у цьому році чи війна рудого в Ірані? На цьому форумі висловлювали припущення, що військові (їх родини) свої накопичення за 4 роки повномаштабної війни терміново конвертують у бетон у зв'язку з початком обвалу гривні.
Хотів купити для доньки однушку 42м2 у будинку 2013 року (цегляний моноліт) на Оболоні, у кінці минулого року вона коштувала біля 60к (влітку 2024 ціна була біля 50к). Тепер така сама у цьому ж будинку вже 70к+. Такий же метраж, ремонт +/- такий же. Це для прикладу. Кожен рік прибавляє +10К, хоча будинок стає старіший на +1 рік.
Довелося проінвестувати за 75к з ремонтом від забудовника у тій же локації 44м2 у моноліті, що зараз будується. Рука не піднялася дати 75к за квартиру у будинку 2013 року, краще вже 75к за квартиру у будинку вже 2028 року (запланована дата заселення) і на 2м2 більше))) Ризики інвестування у будівництво я знаю, тому це питання сюди не відноситься.
Це по всьому Києву так ціни зросли? Бо поки бачу картину по Оболонському району, але слідкую з кінця 2022 року.
Знайомий казав про Варшавський квартал на Виноградарі, там взагалі пздц: будинки з газобетону, які клепають як на конвейері, через те, що вже 15 років там відкривають метро, зараз однушка 42-44 м2 без ремонту, там коштує майже 100к. Сам, колись, мешкав довго на Виноградарі, не думав, що там така "золота" нерухомість стане.

Сила бренду. "Варшавський" - це Apple від нерухомості. + метро ось-ось відкриють. Може навіть у 2027 (це майже завтра). Але навіть якщо у 2028 чи у 2030 - це також недовго чекати. Ну тобто там все зійшлося. Тому 100К за 42-44 метри без ремонту - це недорого. Як відкриють метро - x2 без варіантів.

запрограмоване старіння "пожовкло і відпало", теж згідно дизайну?
flyman
погано ...
pesikot
