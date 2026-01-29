Ворог у ніч проти 2 червня вдарив по Україні ракетами, зокрема балістичними та БпЛА, під атакою були різні регіони
Дніпро - 16 загиблих, Київ - 6.
країна-гній продовжує свій терор населення. тут недавно була обережна спроба натякнути - та це вони цілять по військовим цілям, але ніт - терор в чистому вигляді. або цілять з тієї зброї, яка точне не влучить - а жертви серед населення їх цілком влаштовують.
цікаве питання, наскільки буде адекватним починати обстріл міст з нашої сторони? бо якщо дійсно в нас виснажуються залишки ППО, то я не бачу інших варіантів захисту.
до6оворюватись ні? А якщо я тобі скажу що міст в них більшеі щоб досягти такого ж проценту вбивств цивільних треба запускати не в 3 рази менше за них а в 3 рази більше кратно збільшити запуск бпла не говорячи про то шо з фламінгами щось теж не густо.
Новий уряд Угорщини скасував вето на часткове відшкодування країнам ЄС вартості зброї, яку вони надсилають до України, поклавши край дворічній блокаді, спричиненій попереднім урядом Віктора Орбана. Це рішення дозволяє негайно розблокувати перші 6,6 мільярда євро. Джерело: https://censor.net/ua/n4006426